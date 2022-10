INDIGNADA. María Antonieta de las Nieves ofreció unas declaraciones para la prensa mexicana, donde arremetió contra el programa ‘JB en ATV’ por lanzar un sketch con seis chilindrinas que la imitan. Para la actriz, está mal que una persona negra la caracterice y explotó.

Pese a que mencionó que no tiene nada en contra de las personas negras, la reconocida actriz por su papel de la ‘Chilindrina’ en ‘El Chavo del 8′ aseguró que no le parece estas imitaciones, puesto que tiene una carrera de muchos años que cuidar.

“ H icieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra, no tengo nada contra los negros . Lo que tengo en contra es que me estén imitando con una chilindrina con la portada de mis fotografías y yo precisamente ayer me fui a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo, y 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”, señaló.

María Antonieta de las Nieves no dejó de pronunciarse contra el peruano Alex Brandon, quien imita a la ‘Chilindrina Huachana’. Expresó que su caracterización es “fatal”.

“ Qué cosa más fea, imagínate que una chilindrina en Perú, con cerveza en la mano y haciendo un baile difícil de creer, casi casi diría yo erótico. Además, es un chico que no es chico, sino una chica que se cree la chilindrina, está fatal”, dijo.