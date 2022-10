Ricardo Rondón utilizó unos minutos de ‘En boca de todos’ este lunes, para referirse a las polémicas declaraciones de la actriz María Antonieta de las Nieves, quien lamentó que la ‘Chilindrina Huachana’ y el elenco de JB en ATV estén distorcionando el entrañable personaje de ‘El chavo del ocho’.

“Yo sí le doy ese punto a favor a María Antonieta, porque creo que tiene razón en una perte y se equivoca en otra. En lo que tiene razón es que puede reclamar porque siente que están distorcionando su personaje, que es para los niños, peor lo hace una persona que toma y fuma, va en contra del trabajo y el esfuerzo que le ha puesto a su personaje durante todos estos años”, dijo el conductor de EBDT.

Por otro lado, indicó en qué cree que se equivoca la actriz y resaltó el comentario que hizo sobre una ‘Chilindrina negra’ en el programa de Jorge Benavides. “Se equivoca gravemente cuando dice que habiendo muchas Chilindrinas blancas, no tendría por qué hacerlo una negra. Esa es una clara señal de discriminación absoluta. Yo estoy de acuerdo con el tema del mal uso del personaje, pero que lo haga una morena, una negra, una blanca, una rubia, ahí sí creo que está equivocada y eso es discriminación”, acotó.

¿QUÉ DIJO MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES SOBRE LA CHILINDRINA NEGRA DE JB?

María Antonieta de las Nieves arremetió contra ‘JB en ATV’ por el sketch del la Tía Gloria, en el que buscaban la mejor imitación de la Chilindrina. En su crítica, la actriz mexicana, también se refirió a la imitación que hizo Martín Farfán de su personaje.

Pese a que mencionó que no tiene nada en contra de las personas negras, la reconocida actriz por su papel de la ‘Chilindrina’ en ‘El Chavo del 8′ aseguró que no le parece estas imitaciones, puesto que tiene una carrera de muchos años que cuidar.

“ Hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra, no tengo nada contra los negros . Lo que tengo en contra es que me estén imitando con una chilindrina con la portada de mis fotografías y yo precisamente ayer me fui a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo, y 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”, señaló.

