María Fe Saldaña anunció que por ahora no mostrará imágenes de su bebita, según dijo, porque hay ‘mucha gente mala vibra’. La expareja de Josimar Fidel afirmó que ‘a su gorda sí la va a cuidar mucho’.

En esta ocasión, Saldaña publicó un mensaje en el que anunciaba que todavía no mostrará imágenes de la pequeña .“Por ahora no voy a mostrar a mi gorda porque así lo decidí, ya que hay mucha gente mala vibra y no quiero eso para mi gordita” ,escribió.

Añadió que va a proteger mucho a la pequeña. “A mí me da igual si es conmigo; pero a mi gordita si la voy a cuidar mucho”, dice en parte de su mensaje.

Sobre sus primeros días como mamá, María Fe Saldaña consideró que no han sido fáciles; pero cuenta con ‘el apoyo de su hermana, su mamá y su abuela en casa’.

María Fe compartió mensaje con todos sus seguidores. (Instagram)

