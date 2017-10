María Gracia: Empresario Carlos Gonzales está enfermo [VIDEO]

“Él no está bien, está enfermo”, dijo entre lágrimas la modelo María Gracia Polanco, expareja del empresario Carlos Gonzales, dueño de la discoteca ‘Tumbao’.



Asimismo, acusó a Gonzales de maltratarla psicológicamente.

“Nunca me maltrató físicamente, pero psicológicamente, sí. Las personas de nuestro entorno lo saben. Intenté ayudarlo hasta el último”, expresó.



A su vez, reveló que el empresario atraviesa una profunda crisis.

“Carlos es buena persona, está mal, pero más no puedo decir. Mi relación la terminé, no fue por infidelidad, aunque la hubo de su parte. Eso (destrozo de un hotel miraflorino) pudo terminar peor, él ha podido acabar preso o en otros centros por las cosas que hace”, agregó Polanco.



“No tengo relación con Carlos desde hace dos meses. Aguanté mucho, si me alejé fue por un tema de seguridad, por mi familia. Las cosas estaban descontroladas, nada andaba bien”, aseguró.



‘EL CULPABLE SOY YO’



En tanto, Carlos Gonzales aceptó sus errores y dijo que sí fue infiel y maltrató verbalmente a María Gracia.



“Lo que ella dice es verdad, fui infiel, la traté mal, no supe manejar las cosas. Ella me quiso mucho, la relación se tornó complicada, el culpable soy yo”, manifestó Carlos Gonzales.



Del mismo modo, precisó que necesita ayuda profesional y cuando fue consultado sobre si tenía problemas de adicciones, evitó comentar.



“Prefiero no hablar de esos temas. Tengo estrés y problemas personales. De repente necesito un apoyo emocional de las personas que me quieren”, sostuvo.



Sobre el destrozo que ocasionó en un hotel cercano a su local, explicó que rompió el colchón porque estaba cochino.

“Yo rompí el colchón, estaba insalubre y había pulgas, no era higiénico, por eso lo hice con un vidrio”, explicó. (J.V)