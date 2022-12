La actriz María Grazia Gamarra, quien interpreta a ‘Macarena Montalbán’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’ contó que hace un buen equipo junto a su esposo Heinz Gildemeister, quien la ayuda con la crianza de sus hijas, mientras graba en la serie de América Televisión.

“Las grabaciones suelen ser extenuantes, muchas veces se graba todo el día y en verdad, no hubiese vuelto a la televisión si no tendría la ayuda de mi esposo, quien entiende perfectamente mi trabajo y juntos hacemos un buen equipo, nos complementamos muy bien”, señaló la actriz que interpreta a ‘Macarena Montalbán’.

Por otro lado, dijo que no descarta en un futuro volver a ser madre, pues actualmente tiene dos niñas “Por ahora estamos bien con las dos pequeñas, pues al principio me chocó dejarlas para ir a las grabaciones pero poco todos nos hemos acostumbrado y trato siempre de estar lo máximo de tiempo con ellas. Por ahora que me encuentro trabajando en la serie no está en los planes... pero en un futuro no descarto tener otro bebé”, señaló la actriz.

AGRADECIDA CON EL PÚBLICO

La actriz María Grazia Gamarra, quien interpreta a ‘Macarena’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’ agradeció al público por el respaldo hacia la serie de América Televisión, que los ha colocado en el primer lugar del rating. Además, contó que no tendrán vacaciones en el verano pues seguirán grabando para entretener al público.

“Estoy muy feliz por el éxito de la serie, no pensé que sería tan abrumador y agradezco al público por el respaldo en el rating. Mi personaje recién ingresó a la historia en esta nueva temporada y siento mucho el cariño del público, pues les ha gustado mi personaje y siempre me escriben cosas muy bonitas en las redes sociales”, dijo María Grazia Gamarra.

Además, reveló que solo descansarán unos días por Navidad y Año Nuevo, para retomar las grabaciones en enero del próximo año.

“Vamos a grabar hasta el 23 de diciembre y descansaremos unos días por Navidad y Año Nuevo para poder disfrutar las fiestas con la familia. Luego, en enero retomamos las grabaciones para seguir entreteniendo al público, no hay pausa en la historia y seguimos chambeando. Creo que la gente en sus casas quieren seguir divirtiéndose con nuestras ocurrencias”, dijo la actriz.

¿QUÉ EDAD TIENE MARÍA GRAZIA GAMARRA?

Maria Grazia Gamarra nació en Lima el 9 de noviembre de 1991; por tanto, tiene 31 años, de los cuales más de una década dedicada al mundo del entretenimiento, pues como señalamos líneas arriba, debutó en 2008 en “América Kids” cuando tenía 16 años.

Ella se casó con Heinz Gildemeister, con quien tiene dos hijas: Eva Gildemeister Gamarra y Elena Gildemeister Gamarra.

