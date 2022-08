María Grazia Gamarra hizo un ‘stop’ a sus labores y nos contó que viene disfrutando de las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’, donde interpreta a la divertida Macarena Montalván, quien es un poco despistada como ella. Además, habló que su matrimonio con Heinz Gildemeister marcha superbién, son un gran equipo y le gustaría agrandar su familia.

María Grazia, ¿cómo te sientes de interpretar a Macarena?

Estoy realmente feliz. Al principio estaba nerviosa, no sabía cómo la gente tomaría mi personaje, pero está funcionando y recibo mucho cariño de la gente.

El rating los está acompañando...

La gente se ha ido modernizando (con las plataformas de streaming), pero hay fieles seguidores y gente nueva que se engancha con la historia, con un programa que refleja lo que somos y se burla un poco de lo que estamos viviendo. Nuestro trabajo es entretener al televidente y que se desconecte un poco de la realidad y los problemas que tenemos como sociedad.

¿Te comparan con Fernanda de las Casas?

No me he percatado, pero más allá de eso, somos dos chicas totalmente distintas, con historias diferentes.

¿Te dicen ‘pituca’ por pertenecer a la familia Montalván?

El público se da cuenta de que Macarena es una chica aterrizada, sencilla, madura y que le pasa de todo a la pobre.

María Grazia Gamarra afirma que su personaje es distinto al de Fernanda de las Casas. (@gec)

MARÍA GRAZIA COMPARTE UN RASGO CON MACARENA

En lo personal, ¿tienes algún rasgo de Macarena?

Somos muy despistadas las dos. Un poco voladas. No puedo decir que soy una chica con mala suerte porque estoy muy agradecida con la vida que tengo y con mi familia, pero a Macarena sí le pasa de todo.

¿Eres de carácter fuerte?

Sí, soy una persona que siempre tiene las cosas muy claras. Pero soy superamable, respetuosa, dócil, me llevo bien con la gente y no me meto con nadie.

Tienes dos hijitas pequeñas, ¿cómo haces para dividir tu tiempo?

Es un ritmo duro, pero tengo la suerte de tener un esposo que es una mamá, y mi mamá, que es increíble. Somos un gran equipo y siempre están ahí para ayudarme y salvarme, y esa es la razón por la que puedo trabajar.

¿Tu hijita mayor te reconoce en la televisión?

Sí, vemos ‘Al fondo hay sitio’ y me pregunta por la serie, me dice cuándo la voy a llevar y presentar a los chicos.

¿Te gustaría que tus hijas se dediquen a la actuación?

No me gustaría mucho, pero al final ellas deciden y siempre las voy a apoyar.

¿Quisieras agrandar tu familia?

Me encantaría tener uno (hijo) más, pero no por ahora, mi bebita está chiquita y tengo muchas ganas de seguir creciendo profesionalmente. Más adelante, en un par de años seguro que sí.

¿Recurrirías a la ciencia para buscar el varoncito?

No, tendría uno y me la jugaría. No estoy en contra, pero tendría más ganas de sorprenderme.

María Grazia es muy despistada al igual que Macarena.(Foto: @mariasonrisa)

SU ESPOSO NO ES CELOSO

Si te toca darte un beso con Joel (Erick Elera), ¿tu esposo se pondría celoso?

No, mi esposo es una persona supersegura, conoce mi trabajo y me apoya. Es un amor. Imagínate, ser actriz y estar con alguien que te pone trabas en el trabajo, no sería una opción para mí.

¿Cuánto tiempo de casados?

Vamos a cumplir cuatro años de casados y de enamorados desde los 18 años con muchas terminadas. Empezamos muy chicos, cada uno quería hacer sus cosas, estábamos juntos, nos separábamos, volvíamos y así. Cada uno logró lo que quiso hacer, estudiar, viajar, conocer, pasear, es parte de la vida.

¿Cuál es el secreto para un matrimonio duradero?

La comunicación es básica y hay que saber qué peleas pelear, es lo más importante.

¿Les ha tocado afrontar una fuerte crisis?

No, siempre hay cosas por mejorar, pero por suerte estamos bien, superfuertes y unidos.

¿Qué sueño te faltaría cumplir?

Me falta harto, pero poco a poco vamos a trabajar en eso.

Para finalizar, ¿qué te gustaría decirles a tus seguidores y a nuestros lectores?

Primero decirles muchas gracias por el cariño y las lindas palabras que me dicen. Estoy contenta de formar parte de la serie del Perú y con muchas ganas que la gente siga disfrutando, siento que puedo alegrar a las personas en sus casas.

