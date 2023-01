La actriz María Grazia Gamarra, quien interpreta a Macarena en la serie Al fondo hay sitio, comentó que ha hecho muy buena química con Erick Elera, el popular Joel González, y que se vacila mucho dándole vida a su personaje.

“Mi personaje no es algo que haya hecho antes en la televisión, pues a ese nivel de comedia solo lo hecho en el teatro. Es lo que me gusta mucho porque es rico, me permite jugar demasiado, improvisar un montón. Además, tengo como partner a Erick Elera, quien es una persona muy chévere, tenemos mucha química y tiene una cancha increíble”, comentó la actriz.

Además, señala que se vacila con todas las escenas que realiza y que el programa cumple el objetivo de entretener y que el público se emocione en sus casas con cada escena de risa o llanto.

“Siempre estoy jugando con el personaje, para mí es bacán poder hacerlo, me vacilo mucho con las escenas. Creo que el programa se ha convertido en una medicina para el público pues se entretiene mucho, le permite desconectarse de la realidad por una hora y reírse de nosotros como país”, añadió María Grazia Gamarra.

AGRADECIÓ EL RATING

La actriz María Grazia Gamarra, agradeció al público por el respaldo hacia la serie de América Televisión, que los ha colocado en el primer lugar del rating. Además, contó que no tendrán vacaciones en el verano pues seguirán grabando para entretener al público.

“Estoy muy feliz por el éxito de la serie, no pensé que sería tan abrumador y agradezco al público por el respaldo en el rating. Mi personaje recién ingresó a la historia en esta nueva temporada y siento mucho el cariño del público, pues les ha gustado mi personaje y siempre me escriben cosas muy bonitas en las redes sociales”, dijo María Grazia Gamarra.

¿QUÉ EDAD TIENE MARÍA GRAZIA GAMARRA?

Maria Grazia Gamarra nació en Lima el 9 de noviembre de 1991; por tanto, tiene 31 años, de los cuales más de una década dedicada al mundo del entretenimiento, pues como señalamos líneas arriba, debutó en 2008 en “América Kids” cuando tenía 16 años.

Ella se casó con Heinz Gildemeister, con quien tiene dos hijas: Eva Gildemeister Gamarra y Elena Gildemeister Gamarra.

¿QUÉ ESTUDIÓ Y DÓNDE?

Al sentir que el mundo de la interpretación era su pasión, Maria Grazia Gamarra decidió estudiar actuación en el extranjero, para ello viaja a Buenos Aires, Argentina, donde postula e ingresa al Instituto Universitario Nacional del Arte.

No solo ello, pues también viajó a Nueva York para continuar preparándose. Asimismo, llevó cursos de piano y lectura de partituras en el Conservatorio Nacional de Música. Ha estudiado canto como soprano lírico-ligera, pero es más conocida como cantante popular y de teatro musical.

