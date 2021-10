La talentosa actriz María Grazia Gamarra vuelve a la televisión en la telenovela ‘Luz de Luna’. Hablamos con ella y nos contó cómo ha cambiado su vida ahora que está casada, tiene dos hijas (Elena y Eva) y saca adelante su emprendimiento de venta de huevos.

Regresas a la televisión tras cuatro años de ausencia, ¿cómo te sientes?

Muy contenta. Mi segunda hija apenas tiene un mes de nacida, pero no podía decirle ‘no’ a este proyecto. He vuelto a la actuación en ‘Luz de Luna’ con un personaje muy chiquito, se trata de una abogada que se llama María Isabel.

¿Por qué te alejaste tanto tiempo?

Las cosas se fueron dando. Lo último que hice fue ‘Mujercitas’ en 2017. Luego me fui a España a estudiar música, tuve a mi primera hija Eva y después llegó la pandemia.

Empezaste un negocio…

Sí, lo inicié con mi esposo. Es un emprendimiento de venta de huevos en Sisicaya. Ahora estamos más instalados en Lima, pero siempre pendientes del negocio.

¿Tenían algún conocimiento sobre granjas?

No sabíamos nada de gallinas, pero cuando decidimos tener este negocio con mi esposo, empezamos a investigar y contactamos con una veterinaria. Recuerdo que trajimos mil pollitos desde Chincha en nuestro carro manejando por 5 horas. Ahora nos va bien, tenemos clientes fijos que son de tiendas y restaurantes.

¿Y cómo disfrutas tu faceta de mamá?

Es caóticamente hermosa. Siempre he tenido muchas ganas de ser mamá. De hecho, me gustaría tener más hijos.

Si tuvieras que ponerte un puntaje, ¿cuánto sería?

Me pondría 8. Soy una mamá relajada, amorosa y muy presente.

Hay madres que deciden enfocarse en la maternidad a tiempo completo...

Yo estuve en pausa, pero quiero seguir trabajando, también para darle lo mejor a mis hijas. Cuando uno trabaja, crece y mejora, eso ya es una decisión personal.

¿Cómo te va con tu esposo?

Superbién. Tengo un buen compañero. Nos conocemos desde los 18 años, hemos sido pareja, terminamos, volvimos, finalmente decidimos estar juntos y casarnos. Cada uno respeta la forma de ser del otro y su espacio, pero al mismo tiempo nos apoyamos y crecemos juntos.

De todos tus personajes en televisión, ¿a cuál le tienes más cariño?

A Catalina de ‘Mi amor el wachimán’. La gente me sigue diciendo ‘Catalina’ y me preguntan cuándo habrá una segunda parte de la novela. Yo no creo que se haga porque ya pasó mucho tiempo, pero sí me gustaría.

Además, con Christian son buenos amigos…

Sí, le tengo mucho cariño. Él es una persona que ha tenido sus errores, pero quién no.

María Grazia es…

Trabajadora, amorosa y honesta.