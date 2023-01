La actriz María Grazia Gamarra contó que su personaje de ‘Macarena Montalbán’ en la serie Al fondo hay sitio es una loca demente y no cree que por ahora tenga un romance con Joel González, pues los dos han sufrido mucho en el pasado. La serie de América regresa a las pantallas el próximo lunes.

¿Qué tiene Macarena Montalbán de María Grazia?

Yo soy súper tímida, muy tranquila; pero Macarena tiene la chispa, es una loca totalmente demente... puedo decir que tiene cosas mías pero a la ‘N potencia’ y eso me permite jugar mucho. Puede que dé risa o no, pero no hay miedo al ridículo.

Hay buena química con Erick Elera...

Erick es un partenr súper chévere, con una cancha increíble, hay mucha química y siempre está jugando con un personaje que es parte de él. Eso para mí es bacán para poder desarrollarme.

¿Habrá romance entre Macarena y Joel?

Siento que hay una atracción, pero no un cariño entre ambos. Y cómo han sufrido anteriormente, no demuestran nada. Hay aún mucho por escribir y no creo que haya romance, al menos por ahora. Pero Macarena es una chica con hartos vacíos y por eso, creo que tiene una mejor relación con los González, pues no tienen tantos perjuicios.

Además, contó que hace un buen equipo junto a s u esposo Heinz Gildemeister, quien la ayuda con la crianza de sus hijas, mientras graba en la serie al fondo hay sitio.

“Las grabaciones suelen ser extenuantes, por muchas horas y no hubiese vuelto sin tener la ayuda de mi esposo, quien entiende perfectamente mi trabajo y juntos hacemos un buen equipo, nos complementamos muy bien”, señaló.

Por otro lado, dijo que no descarta en un futuro volver a ser madre. “Por ahora estamos bien con las dos pequeñas, además, que me encuentro trabajando en la serie... pero en un futuro no descarto tener otro bebé”, dijo.

AGRADECIÓ EL RATING

La actriz María Grazia Gamarra, agradeció al público por el respaldo hacia la serie de América Televisión, que los ha colocado en el primer lugar del rating. Además, contó que no tendrán vacaciones en el verano pues seguirán grabando para entretener al público.

“Estoy muy feliz por el éxito de la serie, no pensé que sería tan abrumador y agradezco al público por el respaldo en el rating. Mi personaje recién ingresó a la historia en esta nueva temporada y siento mucho el cariño del público, pues les ha gustado mi personaje y siempre me escriben cosas muy bonitas en las redes sociales”, dijo María Grazia Gamarra.

