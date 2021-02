La actriz María Grazia Gamarra, no se dejó amilanar por la crisis económica generada por el nuevo coronavirus y al ver que el rubro del arte cerró por completo, decidió junto a su esposo Heinz Gildemeister fundar una granja para criar pollo nada menos que en Huarochirí.

“De actriz a granjera exactamente. Creo que las circunstancias a todos nos hacen replantearnos un poco las cosas. Yo lo torturaba a mi esposo y le decía: ‘tengo ganas de hacer algo distinto’”, dijo María Grazia a América Noticias.

Es así como la actriz de ‘Mi amor el guachimán’ se mudó a Sisicaya, en Huarochirí, para emprender una granja de pollos que son criados de forma natural y al libre pastoreo. Incluso la pareja de esposos ha logrado obtener la certificación internacional en crianzas de gallinas al libre pastoreo.

ZONA POPULAR | María Grazia Gamarra fundó una granja de gallinas

“Vivimos otra realidad donde se respira otro aire, no estamos contaminando, no hay COVID-19 (en Sisicaya)… Para nosotros es importante el bienestar animal, cuando salió la idea nuestra prioridad fue crear conciencia y transmitir un mensaje sobre que los animales tienen que ser tratados de la mejor forma posible y trabajamos duro por ello”, contó la actriz convertida en empresaria.

Heinz Gildemeister aseguró que las gallinas no viven atrapadas en una jaula, sino que pueden pastorear libremente, tienen agua y comida todo el día y “están libres de antibióticos y libres de cualquier sustancia para el crecimiento”.

“El producto que les vamos a ofrecer a las personas es un producto saludable, viene de unas gallinas que comen la mejor comida posible, nuestras gallinas tienen una dieta superbalanceada”, dijo Gamarra. Mientras su esposo añadió: “Queremos que la gente se dé cuenta de que el bienestar animal es importante”.

Pese a dedicarse las 24 horas del día a este nuevo emprendimiento, María Grazia Gamarra no pierde las esperanzas de regresar a la actuación.

“No (dejaré la actuación). A mí me encanta actual, pero ha sido superduro para mí y para muchos amigos actores el tema del COVID-19 nos ha tumbado al piso a veces no piensan en los actores, nadie dice pobre actor que no tiene chamba. Entonces, mis ganas de emprender nacen a raíz de eso, pero tengo muchas ganas de actual. Ojalá que más adelante que esto pase pueda retomar mis proyectos. Tenía dos proyectos importantes este año”, contó la nueva emprendedora, quien pronto pondrá los huevos de granja en el mercado.