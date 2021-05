La cantante y competidora del reality ‘El Artista del Año’, María Grazia Polanco prefiere que se quede Chikiplum en la competencia antes que el influencer español, Fabio Agostini, de quien dijo está sobrevalorado. Así lo señaló a la prensa, donde contó que este sábado bailará festejo.

“Creo que Fabio está sobrevalorado, y no estoy de acuerdo con que el jurado haya usado ya un comodín para salvarlo. Para mí, es “Chikiplum” quien debería quedarse en la competencia, tiene mucho talento”, señaló enfática María Grazia Polanco.

“Estoy muy nerviosa porque me toca un género que nunca he cantado ni bailado. Este sábado bailaré música negra, un género nuevo para mí. Mi participación en El artista del año es un reto porque estoy haciendo cosas que nunca había hecho, pero estoy contenta porque llego con un refuerzo con mucha energía”, agregó la vocalista de la orquesta ‘Bembé’.

También mostró su molestia con quienes insinuaron que no respetó el duelo por la muerte de su padre al participar en ‘El Artista del Año’. Aseguró que ella sabe cómo canalizar su dolor. Y dejó en claro que le costó mucho pararse y seguir con su compromiso con el reality.

“En este momento es mi papá quien me está dando fuerzas, siento que él me quiere ver ganar, él es quien me motiva a hacer bien las cosas, a continuar”, dijo apenada.

Sobre la fotografía que colgó en sus redes sociales mostrando un anillo de compromiso, aclaró que tiene todo listo para la boda menos al novio. Y recalcó que no está buscando una pareja porque sabe que ya llegará.

“Está el anillo, está el vestido, está todo, menos el novio, no hay galán. Lo que pasa es que estoy grabando un videoclip en donde soy una novia enamorada, muy ilusionada, y estaba haciendo la sesión de fotos, así surge esta noticia en mis redes. Mis seguidores se han asustado por lo del anillo, pero no, sigo soltera y sin compromiso”, explicó.