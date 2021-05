La cantante María Grazia Polanco afirmó que no le afectaron los comentarios negativos de Janet Barboza porque es una persona sin talento y está dónde está por ‘humillar a la gente’.

¿Crees que Janet tiene algo personal contra ti?

No creo, es parte de su personaje, pero no me afecta, por más que haya intentado hacerlo. Ella no me conoce, finalmente a ella no le conozco talento alguno. Si está donde está es porque humilla a la gente. Si eso la hace sentir feliz, bien por ella. Yo me quedaré con las críticas buenas que hizo, pero no con las ofensas.

Janet afirma que puede opinar de la performance de un artista, que la avalan sus más de 20 años de carrera en televisión y produciendo eventos masivos...

Sí, ya nos tiene cansados, si quiere vivir de su pasado, está bien. No es bueno vivir frustrados, que le vaya súper bien.

Creo que también cantó, al menos, el tema de apertura de su programa ‘La movida de Janet’.

No sé, estaba pequeña. En mi casa lo veían, pero yo no lo recuerdo.

¿Crees que por no ser cantante, Janet no está calificada para criticar a los participantes de ‘El artista del año’?, porque Tilsa tampoco canta...

Sí, pero Tilsa nunca ha humillado con sus comentarios.

Hablando de otro tema, ¿nerviosa por la sentencia?

Sí, me gustaría seguir en el programa, y de no ser así, pues me iré muy agradecida con cada mensaje de aliento y cada crítica constructiva para mejorar. No me llevaré las críticas ofensivas, solo las positivas.

¿Cómo te pueden apoyar la gente?

Entrando a la aplicación de América TV Go y votando por María Grazia.

Por cierto, ‘Bembé Orquesta’ va a lanzar un nuevo tema.

Así es. Hoy es el lanzamiento oficial de nuestro nuevo tema, ‘Ven y dime’. Espero les guste, porque todo lo que hacemos es para el público, para que lo disfruten y agradecerles a todos por el apoyo.

¿Extrañan los escenarios?

Sí, esperamos que pronto termine toda la pandemia y poder volver a los escenarios.

MARÍA GRAZIA ENCARA A FABIO

María Grazia Polanco indicó que no le pareció justo que el Jurado salvara a Fabio Agostini y que, en la última gala, debería ganar Chikiplum en vez del español que también estaba sentenciado.

Estas declaraciones no fueron muy bien recibidas por Fabio Agostini, quien minimizó a María Grazia Polanco. Al respecto la cantante de Bembé le pidió que tenga más humildad.

“Me sorprende que, aquí delante mío, diga yo de ti nunca he hablado mal. Si te ofendí, te pido disculpas, pero un artista debe tener humildad ante todo”, dijo María Grazia Polanco.

