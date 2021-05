María Grazia Polanco se convirtió en la nueva eliminada de “El Artista del año” tras no superar en votaciones a Laurita Pacheco, con quien estaba en sentencia en el programa de Gisela Valcárcel.

La vocalista de “Bembe Orquesta” comentó que se iba triste del reality de canto y baile; sin embargo, dijo sentirse agradecida con todos sus compañeros y la producción porque la hicieron sentir como en familia.

“Me voy triste, pero contenta en realidad porque Laurita es una competidora muy fuerte y es una mujer muy luchadora, y si alguien ganó esta noche estoy contenta de que haya sido ella. Lo conversé con ella ayer y nos hemos encariñado mucho, y no solo con ella sino con todos mis compañeros y también con la producción”, comentó la cantante a la prensa.

“Todos me han hecho sentir en familia, pese a los momentos difíciles, me han dado mucha alegría me han dado mucha alegría y me llevo eso”, acotó.

Por su parte, Pacheco no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al conocer que seguiría en la competencia de ‘El Artista del Año’. La cantante folclórica demostró todo su talento al interpretar una de las canciones icónicas de Amanda Miguel.

