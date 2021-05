María Grazia Polanco aseguró que no se siente con ventaja en ‘El artista del año’, pues los concursantes son muy talentosos y ‘cada uno tiene lo suyo’. Además, nos cuenta que pronto lanzará una nueva canción llamada ‘Ven y Dime’ junto a la orquesta ‘Bembé.

“En el programa no solo califican voz, también baile, interpretación, actuación, y considero que mis compañeros son muy talentosos, alguno canta más que otro, otro baila más que otro, otros son más completos, cada uno tiene lo suyo”, dijo la cantante de la orquesta ‘Bembé’.

¿Sientes que la competencia está fuerte?

Sí, hay varios talentos, personas con mucho público y trayectoria. Yo disfruto mucho el escenario, estoy haciendo lo que me gusta.

Estos últimos días han sido muy difíciles para ti, ¿cómo te encuentras?

Me ven fuerte, pero sí me duele (la partida de su papá). Aunque ya no esté aquí, lo siento conmigo, me acompaña y le cuento mi día a día. Siempre lo tendré presente, mi papá es mi fuerza.

¿Cómo te va en la Orquesta Bembé?

Muy bien, en un par de semanas haremos un concierto virtual para presentar una nueva canción en mi voz que se llama ‘Ven y dime’. Estoy muy feliz.





