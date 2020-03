“Que los amigos no se besan en la boca/Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca/Los amigos no se llaman a las dos de la mañana/Los amigos no se deberían dormir en la misma cama...”. En combis, buses, autos, mototaxis, todos parecen ponerse de acuerdo para escuchar su voz. En polladas, salsotecas y fiestas de barrio, pasa lo mismo. Muchos han asumido como un ‘himno’ el tema ‘Amigos no, por favor’ y María Grazia Polanco, la voz femenina de la orquesta ‘Bembé’, la ha convertido en un canto lleno de caricia y, a la vez, un lamento que cualquiera de nosotros lo vivió alguna vez.

¿Algún amigo te besaba en la boca?

Ja, ja. Sí.

¿Cómo se llama esa relación?

Amigos sin título.

¿Duraron?

Lo boté después de un tiempo.

¿Lo recomendarías?

Se piensa que es sin compromiso, pero uno de los dos se entrega y eso, generalmente, ocurre más con las mujeres.

¿Cómo te das cuenta?

Desde el escenario veo que las chicas gritan, lloran...

¿Cuando lo cantas recuerdas ese episodio amoroso?

Claro. Es para darle una verdadera interpretación y la gente lo sienta.

¿Estás con pareja?

El ritmo intenso de ‘Bembé’ no me ha permitido encontrarlo, ja, ja.

María Grazia Polanco, de la Orquesta Bembé, contó todo a Trome en divertida entrevista. (Fotos: Instagram)

¿En serio?

La orquesta me ha dado miles de admiradores, pero ningún amor.

A veces pasa...

Mientras mejor estés en lo laboral, la vida amorosa no anda bien.

¿Lo necesitas?

No pienso buscar al amor.

Seguro hay fans enamorados que en la calle te regalan su admiración...

Salgo de casa y soy antisexy.

¿No caminas ‘apretadita’?

Lo más suelta posible.

No te creo...

A veces, mi mamá me ha dicho que estoy saliendo con medias de distinto color.

¿Con polito y short?

En pijama.

¿Peinada?

En moño.

¿Irreconocible?

Odio el maquillaje.

¡Así quién se va a dar cuenta que eres tú!

Una vez estaba caminando en chanclas y una chica me dijo: ‘¿Tú eres la cantante?’ y me pidió una foto.

¿Qué otras cosas singulares te ocurren?

Me ven más chiquita, más blanca.

¿Un comentario tierno?

‘Pareces una niña’.

María Grazia Polanco, de la Orquesta Bembé, contó todo a Trome en divertida entrevista. (Fotos: Instagram)

¿Uno divertido?

‘Pensé que eras más gordita’.

¿La engreída en casa?

No me salvo de las obligaciones del hogar.

Por tu profesión debes tener poco tiempo libre.

Duermo cinco horas.

Muy poco...

La semana pasada, que pude descansar, dormí 16 horas sin parar.

¿Sales a bailar?

Ir a discotecas es como darle pan a un panadero.

¿Por qué?

Si trabajo en esos lugares ¡cómo voy a querer ir allí a relajarme!

¿Entonces?

Me gusta ir a reuniones con amistades donde la música suene bajito y pueda conversar.

Con la figura que tienes, ¿cuántos platos de comida sacrificas?

Yo no como, trago.

¡Imposible!

No me cuido para nada.

María Grazia Polanco, de la Orquesta Bembé, contó todo a Trome en divertida entrevista. (Fotos: Instagram)

¿Cocinas?

Me salen muy bien el ají de gallina y la causa de pollo.

Ni gym, ni dietas...

De chica era gordita y después estiré.

¿Alguna vez cantaste y nadie salió a bailar?

A los 14 años tenía una orquesta digital con mis hermanas. Fuimos a cantar, éramos tímidas, no hacíamos coreografías y nadie se movió de su sitio.

¿Te derrumbaste?

Pensé que no servía para esto.

¿Otra historia especial?

Una vez una mujer, en un concierto, pedía una canción que no estaba en nuestro repertorio y como no le hacía caso, me amenazó, quería pegarme.

¿Cómo te das cuenta que no hay futuro con algún galán?

Dime situaciones...

Te invita a cenar...

Si me aburre, agarro el teléfono, finjo una llamada.

Pobrecito...

Soy muy directa y le digo que no me siento bien.

¿Con delicadeza?

Mis palabras son: no estoy cómoda, quiero irme.

¿Si baila feo?

Le aclaro: ¡Qué horrible bailas!

¿Si no está presentable?

Si tiene mal aliento le invito un Halls o le pregunto si le gustan las ‘mentitas’.

¿No tiene ritmo?

No importa que baile mal.

¿Conversador?

Sí, porque al primer silencio me aburro.

¿En la primera cita van mitad a mitad con la cuenta?

Que pague él.

¿Un misio en tu vida?

Pero que tenga ganas de superación.

¿Un vago?

Mi primer enamorado lo era.

¿No trabajaba?

Me decía que sí lo hacía y estaba tomando en el parque.

¿Si un hombre hace el ademán de pegarte?

A la siguiente vez lo hará.

¿Una frase para ‘chotear’ a un pretendiente?

Tengo trabajo, estoy cansada.

¿El infiel cambia?

Ni el hombre ni la mujer. Tienen ese instinto y siempre lo llevarán.

¿Celosa?

Demasiado.

María Grazia Polanco, de la Orquesta Bembé

¿Ejemplo?

Debo tener el patrón de su teléfono.

¿Si lo llaman?

Le pregunto: ‘¿Quién era?’.

¿En una fiesta?

Que baile solo conmigo o con sus amigos.

¿Si va a fulbitear y termina en ‘full vaso’?

En la segunda vez que lo haga, se acaba todo.

¿Una ‘adicción’?

Comprar zapatos.

¿Cuántos tienes?

Para trabajar, 30 pares. Los que me compro, más zapatillas, sumo 120.

Gracias por tus confesiones...

Un abrazo a los lectores del diario Trome, el más leído del Perú. Después de esta entrevista creo que llego a cien mil seguidores en mi Instagram: @mg.polanco. Muchas gracias.

Se fue como se presentó: con su rostro denotando alegría. Bien lo dijo el genial Gabriel García Márquez: “Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa”.