María Grazia Polanco aseguro que no juzgará a sus compañeros artistas por participar en ‘privaditos’, pero les pidió tener paciencia y no tomar con ligereza el virus del Covid.

“Es muy fácil juzgarlos y decir que actúan con irresponsabilidad, pero entiendo que a muchos artistas no nos tocó el bono, nos quitaron el trabajo de la noche a la mañana, así que les pediría tener paciencia, siempre se puede hacer una cosa u otra, yo he vendido polladas, cosas, me las he buscado. Este virus se ha llevado a varias personas, no tomen este tema con ligereza”, dijo la cantante de la orquesta ‘Bembé’.

¿Cómo estás de salud?

Bien, hasta ahora no me contagio de Covid, pero sufrí de una fuerte ansiedad, sé que mucha gente del medio también pasó por lo mismo debido a los cambios repentinos en esta pandemia, y me gustaría decirles que sean fuertes. No hay que subestimar a un ansioso o depresivo porque son enfermedades graves para la mente y el alma.