A sus 26 años, María Grazia Polanco cuenta que el camino que le ha tocado recorrer en el ambiente artístico ha sido duro, pues recuerda que en sus inicios le pagaban 20 soles por cada presentación de casi tres horas. Pero ahora esta en otra etapa de su vida. La cantante nos abrió las puertas de su corazón para contarnos que es una chica ‘chapada a la antigua’, que desde hace mucho tiempo está soltera y nos revela que más de un futbolista la ha contactado a través de las redes sociales.

Cantas desde los 13 años y ahora ya tienes 26. ¿Cómo ha sido este camino en la música?

Largo y duro, pero contenta de pertenecer a ‘Orquesta Bembé’. En febrero del 2018 fui convocada y desde ese momento, a Dios gracias, toda mi carrera ha sido en ascenso.

Antes de estar en ‘Orquesta Bembé’, ¿pagaste tu ‘derecho de piso’?

Por supuesto. Pasé por muchas agrupaciones, pero no funcionaba o sino yo daba un paso al costado. Me veían chiquilla, me subestimaban y me pagaban poquísimo.

¿Cuánto fue tu primer sueldo?

Veinte soles por una presentación de dos horas y media. Fue en mis inicios, cuando tenía 14 años, pero poco a poco me fui preparando, tenía un repertorio más variado, empecé a cantar en inglés y ya subía el ‘bolo’. Siempre he sido una mujer chamba, ahora (por la pandemia) igual me recurseo y vendemos comida con mi familia.

¿Sientes que estás en la cúspide de tu carrera?

Aún tengo un camino largo por recorrer, soy muy exigente, tengo mis metas clarísimas, con ‘Bembé’ no vamos a parar hasta el Grammy Latino.

María Grazia Polanco confesó que no quiere un 'vacilón', sino un esposo y formar una familia. (Foto: César Bueno)

MARÍA GRAZIA SOBRE LA FAMA

¿Te has sentido ‘mareada’ por la fama?

No. Tengo muchos ejemplos de artistas que se han mareado por la fama y cada vez que lo hacen les va mal. Nunca es bueno que te la creas tanto, a Dios gracias la tengo clara y mi familia es mi cable a tierra.

¿Tienes carácter fuerte o dócil?

Me considero una mujer tierna y cariñosa, pero si el momento lo amerita, obviamente, tengo que sacar el carácter. Buenita, pero no tonta.

¿Hace cuánto tiempo que estás soltera?

Mucho tiempo, el coronavirus me ha espantado los galanes. O sea, he salido y conocido a algunas personas, pero las cosas no han fluido. Uno de mis sueños es enamorarme, casarme y tener hijos. Soy ‘chapada a la antigua’, romántica y quiero ese amor eterno del que hablan en las películas.

¿No te ha ido bien en el amor?

No tanto eso, pero no quiero un ‘vacilón’, sino un esposo y formar una familia.

¿Qué te impresiona de un hombre?

El físico es algo temporal, pero me importa que tenga la mirada bonita, entre tierna y fuerte, además que sea honesto, fiel y trabajador porque yo soy una mujer chamba y la idea es salir adelante juntos. Vagos no hay forma, nunca.

SOBRE LAS RELACIONES TÓXICAS

¿Has tenido alguna relación tóxica en tu vida?

Sí, pero felizmente no me estanqué ahí. Si hay algo valioso para una persona es la salud mental, eso es básico para vivir. No permitiría que nadie interrumpa mi paz.

¿Perdonaste alguna infidelidad?

He perdonado, pero te digo la verdad… es algo que no podría volver a hacer, eso es bajarte y pisotear tu propia autoestima.

En estos tiempos se ve que más de un futbolista contacta a las chicas por redes sociales e incluso las invitan a viajar con todo pagado. ¿Te ha pasado?

No me han escrito para querer pagarme el viaje, pero hay futbolistas que me han escrito, esos (futbolistas) son los primeros descartados… en una te lo digo y, sin temor a escupir al cielo, cero, no quiero nada con futbolistas.

¿Cuál ha sido su ‘floro’ para escribirte?

Decirme que les gusta mi música y cómo canto. Es la típica, pero no respondo. No es por creerme, nunca tendría una relación con ninguno de ellos. Si estoy con alguien, de preferencia quiero que no se dedique al medio (artístico).

Hay hombres que piensan que con cosas materiales pueden comprar a una mujer, ¿te ha llegado una propuesta?

Me ha pasado, pero a esos sí los bloqueo. Directamente no me han dicho te ofrezco tanto, pero me dicen: ‘Oye, te podría ayudar’. Ahí sí me pongo malcriada y bloqueo. Si estoy con alguien tiene que ser un hombre que me guste, así sea feo, que me guste y ya.

¿Tienes algún ‘retoquito’?

Sí. Me operé la nariz y me hice una lipo transferencia, no tengo nada en contra de los retoques, pero creo que una persona no debe perder la naturalidad. Está bien que se arregle, pero siempre y cuando se te vea natural.

TE PUEDE INTERESAR: