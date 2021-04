María Grazia Polanco aseguró que nunca se metió en el matrimonio de ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López, como lo afirmó la joven madre en el programa ‘Magaly Tv, la firme’.

María Grazia, Vanessa López contó que ‘Tomate’ le fue infiel contigo y que tú la llamaste para disculparte…

Escuché lo que dijo y no entiendo cuál es el fin para que ella diga estas cosas después de cuatro años. Sí la llamé para disculparme porque él (‘Tomate’) tenía intenciones de que algo ocurriera, pero menos mal hablamos y me di cuenta que las cosas no era como él decía. Nunca llegó a ocurrir nada y, con toda la honestidad y sinceridad, la llamé y hablamos como dos damas porque no quería tener problemas. Dejamos en claro las cosas y quedamos muy bien. No sé con qué fin habla, asumo que con el fin de tener medios detrás.

Entonces, ¿nunca tuviste nada con ‘Tomate’?

No, no tuve absolutamente nada con él.

¿Piensas tomar acciones legales?

Tengo un montón de cosas en la cabeza estos momentos como para estar preocupándome por tonterías.

Eres una señorita con buenos valores…

Sí

¿Te han atacado en redes sociales?

Comentarios hay, pero soy consciente de cómo soy y no es algo que me afecte.

VANESSA LÓPEZ PIDE A ‘TOMATE’ QUE LA DEJE TRANQUILA

Cabe indicar que Vanessa López también contó en el prorgrama ‘Magaly Tv, la firme’ que el padre de su hija, ‘Tomate’ Barraza, le envió varias cartas notariales y considera que es ‘un acoso’.

Recordemos que hace unas semanas ‘Tomate’ contó que habían firmado una conciliación donde ambos se comprometían a no hablar de ellos, pero Vanessa aclaró que ‘no puedo hablar de él en redes sociales, pero la televisión no es una red social’.

“Me está llenando de cartas notariales, hasta a mi familia, y para mí es un acoso. No me deja tranquila, tengo estrés, cuido a mi bebita 24/7 y llenarme de este tipo de cosas me incomoda”, dijo la joven en el programa de Magaly Medina.

Vanessa López sobre 'Tomate' Barraza: "Me ha llenando de cartas notariales, es un acoso"

Además, contó que sufrió maltrato psicológico por parte de Barraza y está pensando en proceder legalmente.

“Él en algún momento conocerá a alguien, yo no estoy hablando mal de él, simplemente estoy diciendo que así como tiene tiempo de hacer cartas notariales, con ese tiempo vaya y visite a su hija, la recoja y pase tiempo con ella. He pensando muchas veces (en demandarlo) y creo que ahora sí lo haré. Vine aquí (al programa) a pedir la paz, a que no me moleste”, agregó.