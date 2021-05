Un día después de la muerte de su padre, la cantante de la orquesta ‘Bembé, María Grazia Polanco tomó fuerzas para cumplir con su presentación en el reality de canto y baile ‘El Artista del Año’. Ella reconoció que no pudo ocultar su tristeza durante el show.

Así lo expresó a la prensa que la esperaba al terminar su performance. Polanco manifestó que su presentación se la dedicó a su padre, quien lamentablemente partió debido al COVID-19.

“Creo que es el momento más difícil por el que he pasado, pero mi papá es mi fuerza y sé que desde el cielo él me está viendo cumplir mis sueños. De hecho, este baile se lo dedico a él y como me dijeron el show tiene que continuar”, expreso conmovida María Grazia Polanco.

“Me he esforzado por hacerlo bien, pero mi energía, mi corazón está triste. Traté de hacer mi presentación lo mejor posible, pero la pena no se puede ocultar. Yo sé que todo eso es un proceso. Yo entiendo que mi papá siempre va a vivir en mi corazón. Recién lo perdí ayer, no puedo decir que mi energía estuvo al 100%, pero con el tiempo voy a aceptarlo, superarlo y voy a mejorar”, añadió valiente.

La cantante de la orquesta ‘Bembé aprovechó la oportunidad para agradecer a la gente que se unió en una cadena de oración por la salud de su padre.

“Acepto la voluntad de Dios, él ahora está a su lado. No quiero desaprovechar la oportunidad agradecerles, los bendigo a todos, les envío besos, gracias por tanto cariño”, dijo.