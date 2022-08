María Jesús Rodríguez, más conocida como La Miski, regresa a los escenarios y esta vez con su hermano ‘El Viejo’ Rodríguez para presentar el concierto ‘Gracias por la vida’, este 31 de agosto en el Bianca de Barranco. Ella recuerda con cariño sus diez años al frente del programa ‘Miski Takiy’, pero asegura que desde que se alejó de la televisión ha podido dedicarse a su música.

“Es un concierto que desde el título ya lo dice todo: ‘Gracias por la vida’ porque Dios nos ha mostrado que hay que agradecer mucho, somos sobrevivientes de todo lo que ha pasado, unos más que otros. Definitivamente a mi familia sí le ha tocado pasar por momentos bastantes complicados. Hemos perdido a una de las hermanas, en mayo, la salud de varios integrantes ha estado mellada durante este año. Solo nos queda más que agradecer a través de la música, del talento que Dios nos ha dado y entregarlo al público, como siempre, hasta donde tengamos fuerza”, afirma María Jesús.

La gente siempre te llama Miski, es tu sello personal...

Bueno, ese sello, ese nombre lo ha puesto el público. Ellos son mi Indecopi ja, ja, ja. A mí me decían porque no lo registras en Indecopi, no, es tan caro, tedioso, protocolar. Es bien difícil lograr un nombre que te ponga el mismo público y que quede grabado en su corazón y eso ha pasado conmigo. Algunos me dicen Miski y otros, después de tantísimos años, me siguen diciendo Miski Takiy. Es algo increíble, pero lindo que me llena de emoción, haber podido calar en el corazón del pueblo. Mi papá y mi mamá nos enseñaron a nosotros el poder dejar un legado, una huella, un recuerdo lindo.

¿Extrañas la televisión?

Yo estuve una década conduciendo ‘Miski Takiy’, de canal 7 pasé a Panamericana, Willax, grupo RPP, Capital y ya después la pandemia hizo que todo se cierre. Ahora todo es por redes y es increíble porque uno piensa que la televisión es un gigante, pero poco a poco va siendo lo contrario porque las redes te permiten llegar no solamente al distrito, a la provincia, al país, sino al mundo. Incluso hoy los shows o las serenatas que das virtualmente llegan a mucha más gente y unes más familias, más personas.

Tu perteneces a una familia que ha sido difusora de la música peruana, crees que hay un cambio generacional en el cantar andino.

Por supuesto. Ahorita estoy muy emocionada, agradecida con la vida porque veo que muchos niños, jovencitos, como el pequeño Gianfranco Bustíos. La misma Milena Wharton, Renata Flores por mencionarte dos o tres, pero ahí está el trabajo de los papás y de los colegios porque uno puede venir de la casa con valores, con principios, con identidad cultural, pero en el colegio te frustran, te frenan. Pero si el colegio te incentiva, es ahí que se mantiene viva la tradición, las costumbres, las raíces de generación en generación.

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Feliz, agradecida. El estar alejada de la televisión y de la producción general, me ha permitido dedicarme un poquito más a lo que es mi carrera artística y ahorita estoy viajando full, tanto a nivel nacional como al exterior, acabo de estar en México, en Costa Rica, y me voy a ir a Europa también. El haber estado de lleno en un programa de televisión es dedicarme a apoyar a los demás y descuidar lo mío, pero bueno hay que darse tiempo para todo.

Cuéntanos del espectáculo ‘Gracias por la vida’.

Estoy presentando como productora a ‘El viejo’ Rodríguez, que es mi hermano y director musical de La Voz Perú, y su banda. La gente solo los ven por televisión y por única vez los verán en un escenario exclusivo en vivo y en directo. Estarán como invitados el ganador de La Voz Kids, Gianfranco Bustíos, Nito Plaza ganador de la Voz Senior, se acaba de anotar también Lita Pezo, William Luna, la maestra Eva Ayllón y de hecho la Miski que también va a estar con un espectáculo peruanísimo. Es un show para todas las edades, para todos los gustos y para toda la familia.