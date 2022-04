María Paz Gonzáles Vigil, esposa del conductor Jesús Alzamora, reapareció en sus redes sociales y se quebró al agradecer las muestras de afecto que ha recibido tras anunciar que espera su segundo bebé.

“Estas son literal lágrimas de emoción por la cantidad de amor que me están mandando. Ay, no, no, estoy demasiado feliz, a otro nivel, no calculan, ay, gracias, estamos demasiados felices”, dijo entre lágrimas María Paz Gonzáles Vigil en un video compartido en su storie de Instagram.

La influencer contó que su pancita ya se nota pese a que tiene tan solo tres meses de embarazo. “Estoy emocionada (...) Mi barriguita parece de cinco, no de tres”, agregó en otro clip.

Por su parte, el conductor de televisión le pidió a su esposa que dejen de comer postrecitos porque él también está con barriguita. “Estás muy linda, hay que dejar de comer un poco de postrecitos los dos porque yo también tengo barriguita. Paz tiene 3 meses y yo tengo como 5″, confesó Jesús Alzamora en un video que publicado en sus redes sociales.

María Paz Gonzáles-Vigil emocionada por su embarazo

El domingo 17 de abril, la pareja compartió con sus seguidores de las redes sociales que se convertirían en padres por segunda vez. María Paz y Jesús compartieron una fotografía donde mostraron el test de embarazo y lo acompañaron con un emotivo mensaje.

“¡LA FAMILIA CRECE! Es complicado llegar a las palabras para describir el momento que estamos sintiendo. Fue mucho tiempo el que esperamos por esto, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar y ni un segundo antes ni después. Estamos muy felices porque la familia va a crecer y nuestro cachorrín va a tener un hermanit@”, escribieron.

La modelo e influencer expresó todas las emociones que vivió al ver la prueba de embarazo con la confirmación de que estaba embarazada: “No lo podía creer, me costó asimilarlo, porque no fue un proceso fácil, pero ver por fin las letras que confirmaban lo que ya sentía hizo que vinieran risas, lágrimas, emociones y todo a la vez”.

