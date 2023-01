Es modelo, conductora de televisión e influencer. María Paz González Vigil regresó a la pantalla chica junto a su esposo, Jesús Alzamora, para conducir ‘La Voz’ por Latina. Su familia es su sueño hecho realidad y se considera una mujer sincera, que te dice las cosas de frente y sin rodeos. Confiesa que no ha hecho escenas de celos, pero sí tiene las antenas bien alertas.

María Paz, ¿eres madrugadora o te gusta dormir?

Con el tiempo me he vuelto madrugadora. Aprovecho el día y agradezco tener tiempo para hacer todo lo que quiero.

¿Siempre empiezas tu día haciendo deporte?

Si pudiera entrenar a las 5 de la mañana lo haría, ja, ja, ja. Si no arranco el día así, me siento desganada.

¿En qué momento pierdes la paciencia con tus hijos?

Vicente (hijo mayor) es un amor, supercomprensivo y cariñoso, pero pierdo la paciencia cuando no se quiere desconectar de la pantalla. Felizmente conocí la aplicación ‘Cuentología’ y realmente me salvó la vida. Mamás, lean este dato porque es lo máximo, ja, ja, ja.

¿En qué momento dejas el celular?

Nadie saca el celular cuando estamos almorzando en la mesa.

¿Eres una mujer con calle?

Más que tener calle, soy una mujer frontal. Prefiero decirte las cosas que pienso y ser sincera. Si no te gusta, pues qué pena.

¿Cómo te describiría Jesús (esposo)?

Siempre me dice que soy la mujer de sus sueños y una mamá increíble.

¿Qué sueño ya cumpliste?

Mi familia es mi sueño hecho realidad.

Dos cosas que te enamoraron de Jesús...

Su sonrisa me enamoró desde antes de conocerlo. El empeño que le pone a sus proyectos. Admiro muchísimo a mi esposo.

¿Le perdonarías una infidelidad?

Mira, ahorita te podría decir que ‘no, ni hablar, le hago una canción como Shakira ja, ja, ja’, pero tengo que estar en la situación para saberlo. No hay que poner las manos al fuego por nadie, pero creo que Jesús nos valora tanto que no se arriesgaría a perdernos.

¿Eres celosa?, ¿le has hecho escenas de celos?

Soy celosa si me dan motivos. Jesús es recontracoqueto, ‘sabrosón’, y no desconfío de él. No he hecho escenas de celos, pero sí he cuidado lo que es mío, ja, ja, ja.

¿Lloras con facilidad?

Sí, soy muy sensible. Tengo las emociones a flor de piel.

¿En qué te cambió la maternidad?

Creí que sabía lo que era el amor, pero no te imaginas lo que siento por mis hijos. No tengo palabras. Puedo pegarme a ellos con goma. Soy una mamá gallina por completo. Han sacado mi mejor y peor versión, ja, ja, ja.

¿Qué superpoder te gustaría tener?

Leer la mente.

Si no fueras modelo, ¿qué te hubiera gustado ser?

Bailarina profesional. Me hubiera gustado ser bailarina de ‘Beyoncé’, ja, ja, ja.

‘Habacilar’ es...

Un sueño lindo que me abrió muchas puertas y me permitió conocer personas increíbles.

¿Es divertido o retador trabajar con Jesús en ‘La Voz’?

Es demasiado divertido y aprendo muchísimo de él.

