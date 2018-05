María Pía Copello reveló que se aumentó los pechos en esta curiosa entrevista [VIDEO y FOTOS]

La conductora María Pía Copello, quien de lunes a viernes está en el programa Esto es Guerra, reveló en una reciente entrevista que había pasado por el cirujano plástico. Ello fue para aumentarse los pechos.



Como se puede ver en un video del canal en YouTube del actor Jesús Alzamora, él le preguntó si alguna vez había sido sometida a una operación. María Pía Copello dio una respuesta afirmativa, añadiendo la sorprendente declaración.

"Estético, sí, pero nada en la cara, solo las ‘chichis’", indicó la presentadora. María Pía Copello añadió que el aumento de sus senos fue medido ya que le gusta que estos se vean naturales.



"No me gustan grandes, me gusta que se vean naturales y que se sienta que no te has operado. Esa es la idea de la cirugía estética. No que cuando te vean y digan: ‘ay, qué operada’. ¡Me muero!", señaló María Pía Copello.