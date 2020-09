María Pía Copello salió en defensa de Jazmín Pinedo tras el tenso enfrentamiento de la ‘China’ con algunos integrantes de los combatientes en ‘Esto es Guerra’ y que generó que Gian Piero Díaz lanzara tremenda indirecta a su compañera de conducción .

“Yo creo que Jazmín, como ha sido guerrera, a ella todavía no la ven como conductora, entonces hay que como una falta y quieren estar de igual a igual. Ella es la conductora y eso es algo que ellos tienen que aprender a verla como tal y tienen que respetar esas posiciones, porque sino se generan este tipo de discusiones”, dijo Maria Pía.

Asimismo, señaló que Jazmín no hizo nada de malo al reclamar el punto para los guerreros y que siempre en la competencia va a pasar eso, pero que la producción marca todo.

Michelle le dice a Jazmín que hace un mal trabajo en la conducción (TROME)

COMBATIENTES SE QUEJARON

En la edición del miércoles, Jazmín Pinedo quiso calmar el tenso momento que se vivió el martes luego que tildara de ‘víctima’ a Said Palao y este fuera defendido por Alejandra Baigorria y la misma Michelle Soifer , quien tildó de ‘desubicada’ y ‘desatinados’ los comentarios de la conductora de ‘Esto es Guerra’ sobre su compañero durante la competencia.

“Les dieron el gusto como para que no se quejen constantemente de que nadie les hace caso, de que por ahí no los escuchan o que todo está a favor de los guerreros, pero a mí no me parece este cambio”, recalcó Jazmín tras conocer que el tribunal hará cambios en los equipos para que no se vuelva a repetir lo que pasó el martes.

Jazmín Pinedo volvió a arremeter contra los combatientes: “Con su pedido nos están perjudicando"