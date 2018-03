María Pía Copello es toda una 'leona' en su casa [VIDEO y FOTOS]

Sentada en su sala, con la estilista acomodando su cabello, deja que el viento refresque su rostro. No hay luces, ‘guerreros’, ‘leones’ o ‘cobras’. Acá es ella y su interior. María Pía Copello no maquilla su espíritu y mucho menos sus respuestas. Una manera especial de vivir.



Como buena ‘leona’, ¿ruges en la casa?

Ufff.



Tanto.

Según mi mamá, soy el motor del hogar.



¿Y el esposo?

Opina, pero es muy conciliador.



¿Tú mandas?

Hago las cosas que a él le gustan.



¿Reclama?

Para qué se va a quejar.



¿Romántica?

Poco.



¿Detallista?

Con el tiempo dejé de serlo.



¿Broncas maritales?

En doce años habremos discutido 4 veces.



¿Ha dormido en la sala?

Alguna vez, pero al ratito nos amistamos.



¿Esa armonía es igual cuando bailan?

Es muy malo para el ritmo.

Si en una fiesta te invitan a la pista, ¿aceptas?

Si es una persona que no conozco, imposible.



¿Y si Samuel lo hace con otra chica?

Lo mato.



¿Si se atreve?

No lo haría por ambos. Le daría miedo hacer el ridículo.



Ya vi que no aguantarías una infidelidad.

Le he advertido: ‘Asegúrate de que no me entere, porque por mi madre que no te perdono’.



¿Has sufrido por ese tema?

Sí.



¿Cómo lo descubriste?

Siempre hay un chismoso que lo ve y lo cuenta, ja, ja.



¿Quién te abrió los ojos?

Una chica que no era tan amiga, pero a raíz de su revelación nos hicimos bien patas.

¿Te contó con lujos y detalles?

Me llamó un domingo a las 7 de la mañana: ‘¿Sigues con tal?’, y le contesté: ¿por qué?



¿Al toque terminaste?

De inmediato.



¿No le diste la oportunidad de que explique sus razones?

La muchacha con la que me engañó vino a buscarme.



¿Qué quería?

Me habló de que seguía queriéndome a mí.



¿Tu reacción?

Aclaré: Los dos son igualitos, sigan juntos.



¿Te dolió?

Fue un mes muy duro, pero no di marcha atrás.



Si pasara al revés, ¿le avisarías a la ‘agraviada’?

Siempre y, si lo conozco, le digo que se lo contaré a ella.



Pero en lío de dos, los terceros sobran.

No puedo callarme si le están haciendo daño a alguien que estimo.



¿Si un íntimo te falla?

Soy dura para perdonar.



Y en el hogar, ¿qué cosas jamás harías?

Detesto planchar.



¿Cocinas?

Una vez a las quinientas, pero dicen que tengo buena sazón.



¿Pones la mesa?

Y la recojo.



¿Lavas?

Al menos me gusta más que planchar.

¿Has gastado una quincena en ropa?

Alguna vez cometí ese pecado.



¿Has ‘patrullado’ Gamarra?

Soy ‘raquetera’ de ropa, ja, ja.



Allí no creo que pases desapercibida.

Me piden fotos.



¿Te paras para el selfie?

Sí y les pido ‘pero al toque, que estoy apurada’.



¿Y qué contestan?

Ya pe’ tía, no seas sobrada.



Huuuumm, sí tienes esquina.

En mi época de estudiante, he toneado en discotecas de La Marina.



¿Has llegado a El Huaralino?

Es un tema pendiente.



¿Sueltas tus lisuras?

Sí, pero no al nivel de Natalia Málaga, je, je.



¿Has coimeado a un policía?

Me daría asco.



¿Te encanta ser famosa?

Trato que sirva para ayudar a los demás.



¿Cómo es eso?

Hago obra social que nunca cuento.



Pero eso habla de tu corazón.

Lo triste es que no puedo apoyar a todos y algunas personas no entienden y se molestan.



¿Tus hijos participan?

Sí, les enseñamos que el prójimo siempre debe importarte.



¿Les has comentado que la discriminación es mala?

Ellos saben que la gente que trabaja en casa es parte de la familia.



¿Ves noticias?

No, por la inacción que hay para solucionar los problemas.

¿Te dan duro en las redes?

Ya no leo, ni me afecta. Eso no va a cambiar.



¿Qué aconsejarías?

Si te gusta otro canal, mira ese contenido. Qué haces viendo y renegando por algo que no te agrada.



¿Una reflexión más?

Me molesta que se jacten diciendo que hacen televisión blanca, que contribuyen a la sociedad y hacen peores cosas.



Me quedé pensando en el tema de la inseguridad y tu bronca.

Embarazada de cuatro meses, se bajaron cinco con armas y se llevaron mi carro.



Ahora entiendo tu enojo.

Y aclaro que no tengo ningún interés en meterme a la política.



Nunca habíamos conocido este lado tuyo y por eso te agradecemos tanta sinceridad.

Gracias a ustedes, conversar de todo siempre es bueno.

Para despedirnos, un abrazo de parte de los lectores del diario.

Los leo, porque la chica que me peina llega con el Trome y dice: ‘para que te entretengas’. El diario me encanta.



(Fernando 'Vocha' Dávila)