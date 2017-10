María Pía Copello le pregunta a chico reality por su contrato e impresiona a todos [VIDEO y FOTOS]

¿Otra expulsión enEsto es Guerra? La conductora María Pía Copello sorprendió a todos al preguntarle al integrante del reality, Luis Alonso Bustíos, hasta qué fecha es su contrato. Este cuestionamiento llama la atención por la cercanía que tenía Luis con la ex guerreraYahaira Plasencia.



El hecho sucedió mientras Luis Alonso Bustiós intentaba adivinar que canción tarareaba Yako Eskenazi. Si el muchacho daba con el nombre de la canción elevaba el puntaje del equipo al que pertenece y lidera María Pía Copello, Los Leones.



Luis Alonso Bustíos indicó que no sabía que canción estaba tarareando Yaco Eskenazi.María Pía Copello expresó que se sentía desesperada por la actitud del chico reality. "Yo me hubiera vuelto loca igual", precisó la conductora.



María Pía Copello estaba tan mortificada por la actitud de Luis Alonso Bustíos que empezó a imitarlo. Es en ese momento que la conductora le pregunta en tono irónico hasta que fecha está contratado en el programa.



El hecho no pasó a mayores y Luis Alonso Bustíos entendió que se trataba de una broma. No obstante, la pregunta hizo que se despertarán las alertas entre los seguidores de Esto es Guerra debido a las recientes eliminaciones deYahaira Plasencia y Rosángela Espinoza.

El chico reality fue sorprendido