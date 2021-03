María Pía Copello se sorprendió al conocer que en la red social Tik Tok, en el reto ‘ cuál ha sido su experiencia más incómoda con un famoso’, apareció como una de las figuras que no prestó atención a sus fans y les hizo pasar un momento desagradable, pues asegura que jamás tuvo esa intención.

María Pía, seguramente has visto este reto que apareció en Tik Tok donde algunas fans aseguran que no quisiste tomarte una foto con ellas cuando animabas el show de ‘María Pía y Timoteo’.

La verdad me sorprendió, nada de lo que he hecho en mi vida ha sido con mala intención, hay cosas que no las reconozca para nada. Uno no controla la opinión de los demás ni la percepción que puedan tener, pero también quiero decir que no mucha gente ha vivido la experiencia de ‘María Pía y Timoteo’ con tantas presentaciones masivas en coliseos, centros comerciales, circos, cumpleaños y corriendo de un lado a otro, donde yo no he tenido vida durante casi siete años y cumplir con todos al mismo tiempo para una foto era humanamente imposible. Me da pena, no tengo por qué no creerle a la persona que me llamó de lejos y yo ni siquiera escuché y pido las disculpas del caso, no ha sido apropósito ni malintencionado. Ya cuando pude manejar el show y no los empresarios, las cosas cambiaron porque al final de cada presentación salíamos unos cinco minutos para tomarnos las fotos en grupo.

LIBRO DE COCINA

Cambiando de tema, tienes un ‘nuevo hijo’ tu libro de cocina

Sí, la verdad que es un ‘nuevo hijo’ y no puedo creer que junté 80 recetas. No es que haya seguido un curso (de cocina), sino que me gusta investigar, cocinar, siempre con poco aceite y condimentos, no son recetas para bajar de peso, son recetas fáciles y saludables que las puedes incorporar en tu día a día para que las mamás no se compliquen.

Para que también compartan con sus hijos

De eso se trata, de invitar a los chicos que entren a la cocina. Mi hijo mayor, por ejemplo ahora con ‘Los secretos de la cocina de Pía Copello’ ya está cocinando y me parece muy bien que sea independiente, lo que me queda por enseñarle es que deje ordenada la cocina.

María Pía Copello acaba de lanzar su libro 'Los secretos de la cocina de Pía Copello'

Aprendiste a cocinar de manera empírica o tu mamá te enseñó a pelar papas, preparar el arroz.

Mi mamá nunca me dijo ayúdame en esto, pero sí creo que es básico enseñarle a los chicos que ingresen a la cocina para que sepan hacer algunos platos. Mi hijo mayor a veces me dice: Mamá mira esta receta en ‘Tik Tok’ y yo le respondo prueba, porque es una oportunidad que yo no tuve de chica, pero aprendí luego y ahora nos gusta tanto a Ana Karina como a mí. Mi hermana también hace unas recetas muy buenas, la voy a animar para que también saque su libro.

¿Cuál es tu ‘fuerte’?

No soy una experta en la cocina, hay gente que lo es, que tiene bastante experiencia, lo que hago son cosas fáciles, rápidas porque no me gusta estar tantas horas en la cocina, pero sí me gusta hacer algo que esté rico, bien hecho, que los chicos lo consuman.

TAMBIÉN PUEDES LEER: A migo de la esposa de Gian Marco lo destruye

Magdyel Ugaz afectada por críticas

Rodrigo González sobre denuncias de desplantes contra Gianmarco