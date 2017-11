María Pía Copello: Su hija se disfraza de "La novia de Chucky" y es lo mejor que verás hoy en redes sociales 

Muchas figuras televisivas comparten fotos de sus hijos celebrando Halloween en redes sociales. Una de las que más llamó la atención de los usuarios es la de la hija de la conductora de Esto es Guerra,María Pía Copello.



María Pía Copello disfrazó a su hija de Tiffany, la novia de Chuky. La foto recibió más de 33.918 me gusta porque la pequeña aparece acompañada de su primo, quien está caracterizado como el terrible muñeco Chuky.



Los pequeños celebraron Halloween con las contentas mamitas María Pía Copello y su hermana Anna Carina Copello. En las imágenes se puede ver a los niños paseando por un jardín con sus disfraces.



Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. "Qué bellos, los mejores disfraces, qué creatividad", le escriben los usuarios de Instagram en la publicación de la conductora de Esto es Guerra, María Pía Copello.



María Pía Copello se convirtió en mamá de Catalina en en el año 2014, la pequeña está a punto de cumplir los tres añitos y la conductora de Esto es Guerra no disimula el amor que siente por ella en redes sociales. Mira aquí las adorables fotos.

Catalina y su primo disfrazados para Halloween

Catalina caracterizada como Tiffany, la novia de Chucky

Catalina junto a su mamá y su tía

Catalina junto a su mamá, María Pía Copello

Catalia pone cara de mala

Maria Pia Copello grabó a su hija disfrazada de La Novia de Chucky

La menor disfrazada de la novia de Chucky