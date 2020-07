ENUMERA LOS DEFECTOS. Jazmín Pinedo le dio una entrevista a María Pía Copello para su canal de YouTube y decidió responder sus preguntas sin filtro.

Entre las preguntas que le hizo María Pía Copello a Jazmín Pinedo destaca la que profundiza sobre su relación con Gian Piero Díaz, su co-conductor en el reality Esto es Guerra. “Me gusta tener la oportunidad de trabajar con alguien con tanta trayectoría”, indicó la conductora.

“Lo que no me gusta que diga es que no es picón, yo no me altero, pero sí pasa, a mí se me nota más. Yo soy picona y yo te lo digo, es lo que hay”, expresó Jazmín Pinedo sobre su compañero en la conducción de Esto es Guerra.

Además, María Pía Copello agregó que tanto Mathías Brivio y Gian Piero Díaz era personas que tiran la piedra y esconden la mano. Esto fue confirmado por Jazmín Pinedo, quien agregó “yo soy zen, es mentira, claro, se hacen los locos, te hincan”

