María Pía Copello regresa a la televisión el lunes 6 de febrero con el programa ‘Manda quien mande’, junto a la Carlota, interpretado por Carlos Vílchez.

No obstante, indicó que si no puede tener una buena relación con su compañera terminará retirándola del nuevo proyecto televisivo, ya que este personaje tiene aires de diva, algo que no le agrada.

“Es una propuesta diferente y un horario que puedo manejarlo bastante bien. Ahora, cómo nos vaya, vamos a ver”, expresó María Pía.

Luego, Copello habló de las actitudes de la Carlota: “Me han dicho que ha venido en un plan diva (...) Yo voy con todas las ganas de llevarme bien, pero si se me pone difícil la Carlota, yo la saco”.

Finalmente, Copello expresó que todo depende de La Carlota para formar una buena pareja ante las cámaras: “Yo siempre he pensado tener una dupla con la que llevarme bien

“Así que va a depender de ella en llevarme bien, porque yo estoy con la mejor onda. En mi contrato está no compartir camerinos”.

