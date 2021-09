María Pía Copello no tuvo pelos en la lengua y le contestó con todo a una seguidora que le recordó que ya no es una jovencita y le recomendó que ‘acepte su edad’. La exconductora de EEG no dudó en responder el comentario y fue felicidada por sus fans.

Todo comenzó con una publicación donde la aminadora mostró que algunos usuarios le indican que no tiene la apariencia de una ‘mamá'. En el video, primero se muestra con un look sexy y luego cambia a su otra faceta, en buzo, despeinada y con su hija en los brazos.

Fue en ese post que una seguidora reconoce su belleza pero asegura que ya no es joven. “Se le ve bien, pero ya es una doña madura, hay que saber aceptar”, dijo desatando la rápida respuesta de María Pía Copello.

“Claro que acepto mi edad ¡tengo 44 años! jamás lo he ocultado. Coméntame qué significa ‘aceptar la edad’, ¿según lo que piensas entonces o volvemos a hablar de la ropa? Soy toda oídos (o mejor dicho, toda ojos, porque te estoy leyendo jajaja)”, escribió la ex conductora de televisión.

