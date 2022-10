Luego que Nino Peñaloza, experto en moda, la criticara por usar un destapado vestido por ser una “señora”, María Pía Copello salió al frente a responderle y decirle que no está de acuerdo con sus palabras. La conductora de EEG calificó como “obsoleto” la crítica en pleno año 2022.

“La verdad que más han sido las críticas buenas que las malas y con eso me quedo yo, y finalmente así es la vida. O sea... cualquier cosa que uno haga habrá gente a que le parezca y gente que no. Cuando uno es una persona pública se expone a eso... a los comentarios, ya sean buenos o malos y es su opinión y la respeto pero... no estoy de acuerdo ”, dijo Pía.

En declaraciones para ‘América Hoy’, María Pía Copello aseguró que el tema de la edad no tiene nada qué ver con las prendas que una mujer se pone.

“Yo me pongo las cosas con las que digamos... me siento cómoda y con las que me siento bien. Me parece un comentario, un poquito obsoleto. Decirles a las mujeres en el 2022 que por su edad no te puedes poner algo, ¡no te pases! ”, acotó.

Pía Copello recibe respaldo ante críticas

PÍA COPELLO REVELA DETALLES DE SU VESTIDO

María Pía Copello leventó polémica al presentarse en la alfombra roja de los Latino Music Awards con un atrevido vestido del diseñador Michael Costello. La influencer dejó a todos con la boca abierta al mostrar una reveladora abertura en la parte frontal de su exclusivo atuendo.

Incluso una usuaria le preguntó si se puso ropa interior. “Se usa con, es una especial con pegamento, la pondré en mis historias”, contestó María Pía Copello.