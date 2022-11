María Pía Copello, quien el próximo año asumirá un nuevo reto al conducir un programa al mediodía, dijo que ‘María Pía y Timoteo’ fue una de las etapas más bonitas que vivo en la televisión.

“He trabajado casi 7 años en ‘María y Timoteo’ donde fui realmente feliz. Fue uno los mayores aprendizajes en la televisión, el trampolín de muchas cosas que luego ocurrieron para mi carrera”, dijo María Pía quien estuvo presente en el lanzamiento de BFS y Ninfas en el Perú.

Tienes bonitos recuerdos de esa etapa.

Yo me quedo con lo mejor de los recuerdos y creo que el público merece un respeto, por eso nunca escucharán de mí nada negativo acerca Timoteo ni del programa, ni nada de lo que está rodeado porque tenemos muchos fans , mucha gente que nos quiere y nos recuerda con tanto cariño. Para mí fue la etapa más linda que tuve en la televisión.

Arturo Chumbe dijo que él tuvo que ponerse, en muchas ocasiones, el disfraz del dragón porque no se llevaban bien, no había química entre ustedes.

No voy a hablar nada de Arturo Chumbe porque el conflicto no me gusta, no me gustan las telenovelas y si digo algo va a continuar, prefiero que quede ahí.

María Pía estuvo presente en el lanzamiento de BFS y Ninfas en el Perú.

No te gustaría volver a hacer un programa para niños.

Fue una etapa que ya pasó. Cuando yo dejé ‘María Pía y Timoteo’ es porque quería hacer otras cosas, creo que tenía que aprender un montón de cosas y eso te lo dan los nuevos formatos, los nuevos horarios. No considero que sea estancarse porque hay gente que por ahí quiere quedarse toda una vida haciendo programas infantiles y está bien. Yo decidí que no fuera algo para siempre, quería explorar nuevos horarios.

Y llegó la propuesta de ‘Esto es guerra’.

La verdad es que ‘Esto es guerra’ también me ha dado una satisfacción. Es alucinante, me puso nuevamente en el foco de la televisión y tengo que agradecerle a ‘esto es guerra’. Ahora llegó otra oportunidad y uno debe estar siempre agradecida con la vida, con Dios y con las nuevas oportunidades. Hay momentos para todo y pienso que los tiempos de Dios son perfectos, que iba a imaginar que iba a recibir una propuesta para el 2023.

De otro lado, confirmó que Carlos Vílchez la acompañará en la conducción de su nuevo programa.

“Yo sé que está confirmado, Carlos va a estar conmigo. Imagino que si no lo ha dicho es porque se está tomando su tiempo por alguna razón importante y no lo puede decir todavía”, finalizó.