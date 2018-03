María Pía Copello a Mathías Brivio: "¿Qué haces en Fox Sports si no juegas ni canicas?" [VIDEO y FOTOS]

Los conductores de Esto es Guerra, Mathías Brivio y María Pía Copello , se enfrentaron en duelo de hip-hop. El segmento sirvió para que la conductora pudiera opinar sobre el ingreso del periodista a Fox Sports Radio Perú.



María Pía Copello empezó a rapear y expresó entre rima y rima que estaba feliz de que Mathías Brivio se fuera a conducir Fox Sports Radio Perú. "Vete a Fox de una vez, de una vez", le cantó la conductora al periodista.



Mathías Brivio le respondió cantanto a María Pía Copello que se sentía celosa de su éxito. "Te da mucha envidia, pero está feliz toda mi familia, deja de ser tan celosa", rapeó el periodista sobre las rimas de la conductora.



María Pía Copello no soportó que Mathías Brivio le dijera celosa y cuestionó el talento del periodista para conductor un programa como el de Fox Sports Radio Perú. "La gente no se explica, si te habló de Fox seguro que te picas, tu presencia en fútbol no se justifica, qué haces ahí sino juegas ni canicas", expresó la conductora.



Mathías Brivio expresó cantando que la actitud de María Pía Copello le parecía le parecía de una persona amargada. "No me molesta para nada, a renegar tanto ya estás acostumbrada, vas a terminar bastante amargada", rapeo el periodista.

