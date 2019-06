María Pía Copello pone fin a dimes y diretes con Karina Rivera y 'Timoteo' con este mensaje | VIDEO | FOTOS

Tras el escándalo que se armó con la supuesta verdad que contaron Karina Rivera y Ricardo Bonilla 'Timoteo' sobre la salida de la conductora del programa 'Karina y Timoteo' y ser reemplazada por una joven María Pía Copello , la ahora influencer salió al frente y publicó un mensaje con el que pone punto final a tantas especulaciones.



La exconductora de 'Esto es Guerra' publicó en Instagram una fotografía con Timoteo con este mensaje: "Uno siempre se queda con los lindos recuerdos ❤💫 Para mi fue una etapa maravillosa, el estar en Maria Pia y Timoteo y haberlos acompañado tantos años 😍 ¡De la refurinfunflay!".

Esta es la manera con la que María Pía Copello le quiere poner fin a todo lo dicho hasta ahora sobre la salida de Karina Rivera y ser señalada como la 'serrucho' de la exanimadora infantil.



Karina Rivera sostuvo que ella fue despedida de 'Karina y Timoteo', pues la producción se enteró que estaba embarazada y esa noticia no les gustó la noticia. "Me dijeron: no Karina, ándate a descansar un mes y mientras buscamos un reemplazo por este tiempo y luego tú regresas y así le cuentas a los niños que estás embarazada y que lindo en un programa infantil hablar de un niño, entonces, me lo pintaron súper lindo y yo dije ‘wo’, ¿no?”, comentó Karina Rivera en Action Media Web.

En tanto, Ricardo Bonilla, conocido por haber interpretado al muñeco 'Timoteo', habló de lo sucedido. "El día del canal decide que ya no iba a estar Karina, a mí me llaman para decirme lo que pasaría. Pensé en contarle a Karina pero me pidieron, por favor, que no me correspondía eso a mí. Por la inmadurez de un joven inexperto, debí haberlo conversado con mi amiga, pero me pidieron que no dijera nada" , dijo Ricardo Bonilla en 'Accion Media Web'.

Ricardo Bonilla reveló que a María Pía Copello le incomodaba mucho el hecho de que el programa siguiera llamándose 'Karina y Timoteo' pese a que ya habían pasado meses desde la salida de la rubia conductora y que su relación no era de las mejores con la animadora infantil.



En entrevista con Peluchín, María Pía Copello aseguró que aprendió mucho durante la etapa que estuvo con Timoteo en TV, pero aceptó que había algo que no le gustaba: sus bromas de doble sentido.



"Hay cosas que se tienen que conservar como el público las cree y yo prefiero conservarlo así. Estuvimos siete años juntos, fue una etapa muy bonita, viajamos un montón... Cada quien tiene su opinión. Cuando a veces las bromas me parecían de doble sentido en un horario familiar me disgustaba con eso", declaró María Pía Copello.