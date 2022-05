¡DA SU VERSIÓN! Rodrigo González recogió el testimonio de María Pía Copello sobre las recientes declaraciones de Nataniel Sánchez, quien afirmó que una conductora infantil le gritó por confundirse en una coreografía.

“Ella empezó a decir que me equivoqué en la coreografía y tú Jacky sabes por Chumbe que soy recontra chancona. Si yo me equivoco soy consciente y digo ‘me equivoqué’ (…) Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”, relató para el canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”.

¿Qué dijo María Pía Copello sobre acusación de Nataniel Sánchez?

Ante ello, ‘Peluchín’ indicó que conversó con María Copello, quien rechazó estas acusaciones y que no recuerda ninguna situación de ese tipo.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos (…) No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo, “Yo qué le voy a gritar a alguien” ”, expresó.

María Pía Copello rechazó acusación de Nataniel Sánchez, dice ‘Peluchín’

Según el conductor de ‘Amor y Fuego’, tal vez pudo ser que le pidió que guarde silencio, pero Copello negó que le haya gritado.

“Hay un grupo, mientras estamos intentando grabar, imagínate cómo controlas a 20 niños, derrapándote le pudo a ver dicho por favor cállate, silencio y ella como es como es: “a mí solo me educa mi madre”, relató el presentador.

