María Pía Copello usó sus redes sociales para pronunciarse luego de la avalancha de comentarios que se hicieron sentir en las redes sociales, que aseguraban que prefieren ver la telenovela ‘Rubí', que se emite en el horario del desaparecido programa ‘En boca de todos’, en lugar de su nuevo programa, que se lanzará a esa misma hora.

“Tranquilidad... hay Rubí para rato. Así que terminen de ver su novela, que nos encontramos todavía el próximo año. Rubí, tan bella como pedida por el público peruano. Hay que tomarse las cosas con humor, sino vivimos amargados. ¿Qué piensan ustedes?” , escribió la conductora de televisión junto a un video en su cuenta de Instagram, donde se caracteriza como la protagonista de la telenovela mexicana.

“A mi me encanta esta mujer... le importa una reverenda berenjena las críticas con mala onda. Es así como se deben de tomar las cosas... Bueno ahora sí a terminar de ver rubí por 15364638364 vez ...”, “Creo que el tema no era Rubí, sino que a Pia se la ve hasta en la sopa, mejor oportunidad a caras nuevas”, “Siempre tan original para tomar las críticas con la mejor actitud… éxitos Pia”, fueron algunos de los comentarios que recibió su publicación.

María Pía Copello tomó con humor los comentarios que viene recibiendo de los fanáticos de la novela Rubí.

¿MARÍA PÍA COPELLO Y CARLOS VÍLCHEZ JUNTOS EN AMÉRICA TV?

María Pía Copello afirmó que para ella es una aventura el programa que conducirá al mediodía y quiere tener rating. Además, dijo que se ríe de las críticas y los comentarios en redes que piden que no saquen del aire la telenovela ‘Rubí’.

“Sé que es un programa de mediodía, el horario exacto no está ni tampoco la salida al aire. Las críticas siempre habrá, buenas, malas, así es este mundo y uno tiene que estar ‘bañadita en aceite’ para aguantar. Ya tengo tantos años no solo en la televisión, sino también en las redes sociales”, dijo María Pía.

Tu partner, Carlos Vílchez, ha negado que dejará ‘JB’ para trabajar contigo...

Tendrá sus razones, pero sé que está confirmado y va a estar conmigo. Me imagino que él se está tomando su tiempo, por alguna razón importante no lo puede decir todavía. A mí Carlos me parece un vacilón, le va a dar esa cuota de humor al programa que a mí me gusta. Creo que todo va a salir bien con él y vamos a ver qué tal nos va también, esto es una aventura.

¿El rating te preocupa?

Yo quiero que el público nos vea, quiero tener rating, obviamente. Todos lo que hacemos televisión queremos eso. Vamos a dar lo mejor de nosotros, pero depende del público que nos dé la oportunidad, que nos vea, nos juzgue y le guste.

Te tomó por sorpresa esta propuesta porque dejaste ‘Esto es guerra’ para pasar más tiempo con tu familia...

El problema de ‘Esto es guerra’ fue el horario, mis hijos no me veían. Entonces decidí dejar de trabajar, vinieron algunas propuestas de otros canales, pero eran básicamente para el mismo horario y así pasaron cuatro años, hasta que Mariana me llama y me dice: Oye, quiero hacer algo nuevo al mediodía y quiero saber si te interesa. Yo le respondí: Vamos. Tengo bastante confianza en su equipo de trabajo, en ella, y somos iguales, no nos gusta perder, pero uno nunca sabe lo que va a pasar. Finalmente, el público es el que decide y se harán los cambios que se tengan que hacer para que el programa funcione.

TE PUEDE INTERESAR

Nicole Akari llama ‘chusca’ a Janet y la echa: “No saluda a los camarógrafos, bien diva es”

Samantha Batallanos implora a ‘urraco’ que no saque su ampay con Maicelo y Dullio: “Yo tengo flaco”

Natalie Vértiz lanza TikTok por las pichangas de Yaco Eskenazi: “Qué estás diciendo pedazo de estúp...”