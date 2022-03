María Pía Copello rompió su silencio y se pronunció tras las recientes declaraciones de Karina Rivera, quien aseguró que la reemplazaron en el programa infantil que conducía con Timoteo, al día siguiente de dar a luz.

Al respecto, María Pía declaró al programa ‘Amor y fuego’ y reflexionó acerca de lo duro que fue reemplazar a Karina Rivera en un programa que ya estaba consolidado y era muy exitoso en ese entonces.

“En ese momento estaba muy joven. S i hoy me propusieran hacer lo que hice cuando tenía 20 años, no lo haría de vuelta ”, dijo María Pía Copello.

Además, señaló que fue muy difícil acostumbrar al público a que la llamen por su nombre debido a que siempre le decían ‘Karina’.

“Me costó muchísimo que me llamen por mi nombre, durante mucho tiempo me llamaron ‘Karina’ porque la gente sufrió esa confusión, el nombre del programa seguía llamándose ‘Karina y Timoteo’ en ese momento y pasaron varios meses, me parecer que fue al siguiente año”, agregó la conductora de EEG.

TROME | María Pía sobre reemplazar a Karina Rivera (Video: Willax)

LA VERSIÓN DE KARINA RIVERA

Karina Rivera, que acaba de confirmar su regreso a los escenarios junto a Timoteo, caracterizado por Ricardo Bonilla, se confesó y detalló qué fue lo que pasó para que sea reemplazada por María Pía en el famoso show junto al dragón, a inicio de los 2000.

La conductora señaló que se le comunicó que “una vez que diera a luz” regresaría al programa, por lo que el programa seguía llamándose “Karina y Timoteo”, a pesar que ella ya no estaba.

“El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía (...) no me acuerdo si di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, expresó.