María Pía Copello leventó polémica al presentarse, hace unos días, en la alfrombra roja de los Latino Music Awards con un atrevido vestido del diseñador Michael Costello. La influencer dejó a todos con la boca abierta al mostrar una reveladora abertura en la parte frontal de su exclusivo atuendo.

Luego de recibir varias críticas por el vestido, la exconductora de Esto es Guerra decidió contestar algunos comentarios sobre el tema, entre ellos, el de una fanática que le consultó si había usado ropa interior al lucir el diseño. “Siempre tuve dudas sobre esa ropa con cortes al medio, ¿se usa sin ropa interior?”, le preguntó la usuaria.

“Se usa con, es una especial con pegamento, la pondré en mis historias” , contestó María Pía Copello.

NINO PEÑALOZA DESTRUYE A MARÍA PÍA Y LE RECUERDA SU EDAD

Nino Peñaloza, el productor estrella de los desfiles de moda, descargó toda su artillería contra María Pía Copello por el vestido que usó en los Latino Music Awards, un diseño con una atrevida abertura en la parte frontal.

“A mí me gustó el color, me gustó la idea de la túnica, pero no me parece elegante, no me parece para su edad, creo que es demasiado atrevido. Creo que ella es una señora por más tiktokera que sea, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer”, dijo en declaraciones para En Boca de Todos.

Nino Peñaloza aseguró que le parecía poco elegante que María Pía Copello haya utilizado atrevido vestido con abertura en los Latino Music Awards.

