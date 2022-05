A los comentarios de Nataniel Sánchez, quién acusó a una conductora de gritarle cuando solo tenía 10 años, en redes sociales diversos usuarios compartieron un video de Hablando Huevadas, en el que Ricardo Mendoza acusó a María Pía Copello de ‘tratarlos mal’ a sus amigos y él, cuando eran unos niños.

Se trata de una emisión de Hablando Huevadas de abril del 2019, en la que Mendoza le contó a Luna un episodio que vivió cuando aún era un pequeño, que tuvo como protagonista a Copello.

Fiel a su estilo irónico, Mendoza recordó este hecho . “Yo si tengo una aberración por María Pía. No me cae, nunca me cayó ....Es que fui a un programa y nos trató mal: ‘Pueden callarse’”, reveló el comediante.

Ricardo Mendoza afirmó que María Pía y Timoteo era uno de sus programas favoritos. “Fue una mala experiencia que tuve; pero ya pasó”, manifestó.

