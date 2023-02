Samuel Suárez, de Instarándula, expresó que la Carlota, interpretado por Carlos Vílchez, opaca a María Pía Copello en ‘Mande quien mande’, magazine que se estrenó hace unos días en América Televisión.

“ Sinceramente, sí creo que La Carlota es el gancho principal de ese programa y deberían explotarla más, y María Pía tiene que asimilar un poquito que le va a dar el toquecito, el plus divertido al asunto, que si se mete a sus entrevistas no tendría por qué molestarse”

Además, indicó que Copello no debería quejarse y adaptarse a las actitudes de la Carlota, para que mejoren como equipo en la conducción del programa.

“En vez de sentir ‘no me deja entrevistar, o no me deja hacer tal cosa, o no me permite desarrollarme como conductora’, porque sí, yo sí siento que La Carlota se come con zapatos y todo a cualquier persona que tenga al frente, o no sé, en el caso de Laura Huarcayo creo que no era así”.

Por último, el periodista aseguró que María Pía Copello “ tiene que desarrollar una personalidad un poco más imponente con La Carlota porque si no va a parecer que María Pía es la invitada (...) va a tener que asimilar que tiene un personaje imponente al lado”.

Samu critica a María Pía por su participación en ‘Mande quien mande’. Video: Instagram

