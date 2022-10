María Pía Copello hace caso omiso a las críticas que viene recibiendo por lucir un atrevido vestido del reconocido diseñador Michael Costello durante los Latino Music Awards. La exconductora de Esto es Guerra recibió varios comentarios negativos respecto a su atuendo, puesto que muchos consideraron que es muy mayor para usar un diseño de este tipo.

La tiktoker se bañó en aceite y, a través de sus historias, mostró su nuevo outfit, esta vez para los Premios Ícono, que tuvieron lugar el pasado jueves 13 de octubre en Colombia. La influencer de 45 años se volvió a enfundar en otro vestido de Michael Costello, de color negro y con una reveladora abertura lateral.

María Pía Copello recibió bien las críticas que recibió por usar revelador vestido.

“Ya llegué a Lima, la verdad estoy muy contenta por cómo me ha recibido Colombia en estos eventos. Mucha gente ha hablado de las cosas que me he puesto, los vestidos, a algunos les ha gustado, a otros no, yo no me pico. Cuando se uno se pone algo, estamos expuestos a las críticas y a los gustos. Hay gente que le va parecer que está bien y gente que le va parecer que está mal ”, dijo María Pía Copello en sus historias de Instagram.

En ese sentido, aseguró que se sintió muy bien y espectacular con sus atuendos. “Creo que se cumplió el objetivo y no hay ningún problema. Estoy muy contenta y ojalá se presenten más alfrombras rojas en los próximos meses para lucir nuevos vestidos, pero la gente me pregunta si usé ropa interior, sí me puse”, indicó la tiktoker antes de mostrar qué tipo de trusa utilizó.

María Pía Copello reconoció que usar atrevido vestido pudo haber generado las críticas que recibió

TE PUEDE INTERESAR

Giuliana Rengifo le manda indirecta a Magaly: “Acepto mis errores y perdono al prójimo”

Mónica Torres oficializa relación con Carlos Ayllón, hijo de Eva Ayllón: “Pintas de colores mi mañana”

Samahara Lobatón tira ‘la casa por la ventana’ y hace doble fiesta a su hija por sus 2 años: ¿Superó los S/. 40 mil?