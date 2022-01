María Pía Copello vibró con el triunfo de la selección peruana ante Colombia y celebró el gol de ‘Orejas’ Flores con su esposo y el notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, en el mismo estadio de Barranquilla donde la esperanza de los peruanos volvió a renacer con miras al Mundial de Qatar que se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre del presente año.





En tus redes dejaste un bonito mensaje de aliento y luego, al ver tu foto en el estadio, muchos seguidores compartieron tu alegría...

Sí, lo que pasó hoy en el estadio ha sido increíble, pero te confieso que no vi los últimos 20 minutos, me tapaba los ojos. Lo que pasa es que soy bien nerviosa; sin embargo, voy a los partidos porque amo el fútbol .

¿Llegaste al estadio por alguna invitación o fueron porque así lo decidieron?

Bueno, nosotros (ella y su esposo) somos futboleros y esta vez nuestras agendas coincidieron, compramos las entradas y ya. Ahora esta alegría es del Perú que siempre se necesita, el fútbol desata muchas pasiones y alegra el corazón de la gente.

¿Irás al partido contra Ecuador?

Me hubiera encantado, pero no puedo, de aquí viajo a Miami, seguramente mi esposo irá con sus primos, pero desde donde esté alentaré. Quisiera ir a Uruguay, quisiera ir a todos lados donde va la selección, quiero que Perú vaya al Mundial y yo también ir.

MAGALY IRÍA A QATAR

Por otro lado, Magaly Medina dijo que si la selección clasifica, acompañará a su esposo al Mundial de Qatar y pese a que él insistió para que lo acompañe a ver el partido Perú- Colombia , ella prefirió ir de shopping a Cartagena.

“Acompañé a mi esposo a Barranquilla y no me dio para más. Alfredo fue con María Pía y su esposo”, dijo.

Aunque no te guste el fútbol esta es una alegría para el país...

Me encanta cuando nuestra selección gana porque así nos alegramos todos. Si llegan a clasificar le prometí a mi esposo acompañarlo al Mundial y ahí sí iré al estadio.

Antes de que se desarrollara el partido Perú- Colombia, Magaly Medina a través de sus redes sociales anunció que asistiría al estadio Metropolitano de Barranquilla, sin embrago cambió de opinión y regaló su entrada.

La conductora de espectáculos utilizó su cuenta de Instagram para reiterar que no es fanática del fútbol, y que decidió ceder su boleto de ingreso a uno de los amigos de su esposo, Alfredo Zambrano.

“Los que me conocen ya saben. No voy a ir porque faltaban entradas y he cedido la mía a uno de los amigos del grupo... ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a un partido de fútbol. Así soy yo, y mi esposo hoy lo ha entendido”, contó a sus seguidores.