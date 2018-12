El pasado miércoles, María Pía Copello anunció su salida de 'Esto es Guerra', tras cuatro años de haber asumido la conducción del reality de competencia. Tras la sorpresiva noticia, mucho se ha comentado sobre quién será la elegida para reemplazar a la animadora.

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza se han ofrecido como posible reemplazo de María Pía Copello. Las chicas reality aspiran en convertirse en animadoras de un programa exitoso como lo es 'Esto es guerra'.

"Ella me ha dicho que sea su reemplazo y que me va a heredar todos sus vestidos", dijo, entre risas, Michelle Soifer en declaraciones a América Espectáculos.

"Michelle cuando no aprovechando el momento. Ya hicieron piloto en Televisa y no funcionó 'Te llamamos le dijeron'. Reemplazar a María Pía es experiencia, no es nada imposible pero un es un sueño también. Las que trabajamos en TV aspiramos a conducir un programa exitoso" , comentó por su parte Rosángela Espinoza.

Recordemos que María Pía explicó que la decisión de no seguir al frente de 'Esto es Guerra' la tomó después de analizar muy bien su situación, pues sus hijos le pedían que pasara más tiempo con ellos lo cual se le complicaba por el horario del reality de América TV