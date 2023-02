LO PARCHA. María Pía arrancó el segundo programa de “Mande quien mande” haciéndole una aclaración a su compañera de conducción ‘La Carlota’, interpretada por Carlos Vílchez.

“Segundo programa en vivo y en directo aquí con ‘La Carlota’ y felices de estar con todos ustedes. Gracias de verdad por nuestro debut, yo me he sentido súper bien, pero desde hoy me dejas hablar un poquito más, así son las cosas hijita” , dijo la influencer.

María Pía le pide a Carlota que la deje hablar

Ante ello, ‘La Carlota’ se defendió diciendo que solo siguió la pauta. “Ayer has dicho todo lo que tenía que decir, ayer te tocaba hablar poquito. Yo lo marqué y el director también. Hoy te toca hablar a ti también”, puntualizó.

Finalmente, la exconductora de “Esto es Guerra” resaltó que lo más importante es que hayan tenido rebotes en los portales de noticia. “Lo importante es que hablen todos como los medios”, resaltó María Pía. A lo que ‘La Carlota’ añadió: “Nos han dado con todo. Vamos a checar las portadas de los medios de comunicación”.

Magaly Medina le pide a Vílchez que deje hablar a María Pía

El comentario de María Pía se da después de Magaly Medina en su programa opinara que al actor cómico ‘se le han subido los humos’ y pidió que deje hablar a María Pía Copello.

“ ¿Éste con quién cree que está hablando? Que desubicado, una cosa es que se crea el dueño del programa, porque no dejaba hablar a María Pía , que los humos se le hayan subido a la cabeza; pero que es un mentiroso, lo es”, manifestó ‘La Urraca’.

