Arturo Chumbe reveló algunos secretos del programa María Pía y Timoteo, donde se desempeñó como cerógrafo y tuvo que participar de algunas secuencias y especiales de baile en TV.

En entrevista con Moloko Podcast, Arturo Chumbe reafirmó que María Pía y Timoteo ‘se odiaban’ y que por eso tenía que muchas veces ponerse el traje de Timoteo para bailar con la animadora.

“Cuando me vuelvo coreógrafo de María Pía y Timoteo, ya todo el mundo sabe que ellos se odiaban, era la verdad (...) Siempre me he puesto la camiseta, María Pía me caía superbién y Timoteo también, no tenía ningún problema con los dos”, indicó el coreógrafo.

SE PELEABAN

Finalmente, Arturo Chumbe indicó que él solo grababa los musicales donde había conexión con María Pía y tenía que agarrarla de las manos

“Nunca estaban juntos en los ensayos, fue muy poco que yo haya visto a Ricardo Bonilla ensayando con María Pía, de agarrarse. Él se aprendía todo, pero cuando no se podían ver ¿Qué hacía?”, puntualizó.