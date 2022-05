La actriz María Victoria Santana, más conocida como La Pánfila, afirmó que está soltera desde hace tres años y hay que saber irse de una relación tóxica. Además, continúa con la obra ‘Con mi mamá no te metas’.

“En mi caso yo escogí mal un par de veces, entonces si uno no sana repite patrones. Si no sanas vuelve tu ex en cuerpo de otro. Hay que buscar ayuda porque luego la siguiente pareja una la busca por soledad, por carencias y no porque sea un compañero de vida”, dijo La Pánfila.

Muchas chicas se quedan en una relación tóxica porque piensan que su pareja va a cambiar...

Para eso está la terapia, para uno quererse. Yo le aconsejo a las chicas jóvenes que apenas haya una agresión, un golpe, un grito, un empujón, hay que saber irse. A veces por el qué dirán o la idea de la familia feliz una aguanta muchas cosas, pero ese tipo de personas no cambian. Mi psicólogo me decía: “Que tienes tú de especial para hacer cambiar a las personas”.

Tú también has pasado por relaciones tormentosas.

Yo pasé esa etapa por la idea de la familia feliz, que tenía en mi cabeza, sin saber que tenía la familia feliz en mi hijo y ahora con mis dos hijos. No es necesario tener un hombre al costado para ser feliz. También hay que darse el tiempo de conocer a las personas porque a veces la gente tiene caretas

Y ahora, ¿cómo estás sentimentalmente?

Ya tengo tres años sola, en paz, dedicada a mi trabajo, mis hijos y, bueno, cuando llegue una persona que esté a mi nivel, estaré con él. Gracias a Dios no le tengo rencor a mis exparejas, no los odio, vivo tranquila y en paz.

De otro lado, María Victoria contó que ha dejado un ratito a La Pánfila para convertirse en Doña Cuca en la obra ‘Con mi mamá no te metas’, que se presenta los sábados y domingos de mayo en el Teatro Auditorio Miraflores.

“Es un personaje con el cual me identifico porque es una madre soltera que lucha por sacar a sus hijos adelante. La obra toca temas como el cariño familiar, el amor de madre y de los hijos. Se toca también la situación real de las madres solteras y la fuerza que tienen para poder superar los obstáculos para proteger a sus hijos”, dijo María Victoria.

En ‘Con mi mamá no te metas’, María Victoria Santana es ‘Doña Cuca’, una madre fuerte y trabajadora. Mantiene sola a sus dos grandes hijos Mayra y Pedro, quienes han decidido brindarle mayor atención y cariño por el día de la madre ya que se han dado cuenta lo alejados que han estado de ella. Sin embargo, la visita del primo Luisito, sus gestos de cariño y buen trato hacia Doña Cuca, generarán en ellos celos descontrolados y las ganas de eliminarlo de la casa, sin embargo, no tienen idea a lo que de verdad se enfrentan.