Las imágenes de Gianella Ydoña y Josimar en los Estados Unidos no habrían caído nada bien a la actual pareja del salsero, Mariafe Saldaña; en medio de los rumores de una pelea entre ambos. Pues bien, Mariafe dejó compartió una imagen en su Instagram, con un mensaje que confirmaría el distanciamiento del cantante.

Saldaña compartió una imagen en sus historias de Instagram con el siguiente mensaje “Mi Lugar está: Donde Me valoren, Donde puedo ser como soy, donde no minimicen mis emociones, donde mi opinión cuenta”.

Precisamente la joven comparte esta imagen, cuando diversos medios de comunicación informaron sobre la presencia de Gianella Ydoña en los Estados Unidos y el paseo que hizo junto a su hijo y Josimar.





Mariafe Saldaña compartió este enigmático mensaje. (Instagram)

Trascendió que Mariafe no pudo haber viajado a los Estados Unidos debido a que no contaría con la visa, mientras que Josimar viajó a reanudar sus presentaciones, debido a que en el país no podía hacerlo por la pandemia del COVID-19.

JOSIMAR Y GIANELLA YDOÑA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Luego de varios meses de protagonizar enfrentamientos y peleas con el papá de su hijo Josimar, Gianella Ydoña parece llevar la fiesta en paz. Ella compartió en sus redes sociales imágenes de su viaje a los Estados Unidos junto a su pequeño y al famoso salsero nacional.

Estas imágenes ocurren en medio de los problemas que tendría Josimar con Mariafe Saldaña por la difusión de imágenes del ‘rey de la salsa perucha’ con una joven en los Estados Unidos, que afirma que tuvo un affaire con él.