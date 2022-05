Mariah Angeliq no ha tenido el camino fácil, pero confiesa que nunca es tarde para tomar las riendas de su carrera y demostrar de qué está hecha. La intérprete conocida como “La Princesa de Miami” llegó a nuestro país para realizar su primer concierto como parte del festival ‘Los reyes del flow’ en el que conquistó a sus fans con lo mejor de su repertorio.

Tras haber lanzado su más reciente sencillo ‘Hey Siri’, Mariah Angeliq revela en entrevista a Trome los altibajos que afrontó en su carrera y cómo logró superarlos. Desde empresarios que se aprovecharon de ella en su carrera, hasta reconocer que se rodeó de personas tóxicas, la nueva promesa urbana nos cuenta que ahora se encuentra en su mejor momento.

Asimismo, Mariah Angeliq nos habla de la posibilidad de grabar un tema con Michelle Soifer , de quién obtuvo información a través de su manager. Además, da detalles de cómo fueron las grabaciones del beso con Karol G en el videoclip del tema ‘El Makinón’.

Mariah Angeliq, la princesa de Miami (Foto: Universal Music)

Hola, Mariah, bienvenida a Perú por primera vez. ¿Ya habías conocido algo de nuestro país?

Siempre que estoy en Miami amo comer Lomo saltado, es mi comida favorita. Tengo una amiga que es como familia, ella es peruana. Además, el papá de uno de mis hermanos es peruano , porque tenemos papás diferentes. Cada vez que iba a verlo, vivía con su familia. Los peruanos son así, viven con la familia entera, pueden tener una casita pero están ahí todos juntos.

Cuéntanos sobre ‘Hey Siri’, un tema en el que reafirmas ese estilo de volver al Reggaetón Old School que va definiendo tu carrera…

Siempre he tenido ese concepto para mi música, desde que saqué ‘Perreito’. Habíamos creado muchas canciones, pero de todas, ‘Hey Siri’ fue la más dura. Aunque es una canción que habla de la historia, también hablamos de algo futurista. Eso soy yo, todo en uno. Me gustan las cosas futuristas pero el reggaetón de antes también, me gusta el remix y ‘samplear’ las canciones viejas.

¿Fueron fáciles tus inicios en el mundo de la música?

No fue fácil, siendo mujer en una industria latina, siempre van a haber hombres que se aprovechan de eso porque creen que las mujeres no saben mucho del negocio y que les pueden decir cualquier cosas y se las van a creer. En muchos casos, la gente se atrevía a aprovecharse de mí pero he evolucionado mi mente, sé mucho más, he madurado y me doy cuenta de muchas cosas que antes no me daba cuenta cuando tenía 16.

¿Qué consejo le darías a las jóvenes que, como tú en sus inicios, están empezando su carrera musical?

No creas todo lo que dicen, no firmes contratos sin leerlos bien, sin estar seguro. Es un compromiso y responsabilidad muy grande. No te dejes llevar por cualquier cosa porque estás desesperado. Sé paciente y edúcate para que puedas hacerlo tú, para que te adueñes de tu música, no dejes que nadie ‘te coja para él’. Tú tienes que ser el owner (dueño) de todo tu publishing, de todo. Si pudiera volver el tiempo, haría cosas diferentes, pero no me arrepiento de nada.

Mariah Angeliq, la princesa de Miami (Foto: Universal Music)

¿El apodo de La tóxica te define en la vida real? ¿Cómo nació?

Cuando hice esa canción estaba en un espacio mental súper oscuro, estaba pasando por muchas cosas diferentes. No estaba rodeándome de la gente correcta, estaba en relaciones tóxicas con gente que no me quería , me estaban usando. Eso no se notaba cuando escuchaban mi música, delante de las cámaras estaba pasando por algo. Mi amiga sabía toda la ‘mier…’ que estaba haciendo y me decía ‘La tóxica’ cuando me veía. Después de un mes, fui al estudio y dije ‘¡Wow!’, es el momento perfecto para hacer la canción. No soy una persona tóxica en la vida real.

El tema ‘El Makinón’ marca un antes y un después en tu carrera ¿Qué significa para ti?

Es muy importante, eso no lo voy a olvidar nunca. Gracias a Karol G, me dio esa oportunidad, como mujer, uniéndose a mí, como que dándome la mano para ser como ella en el futuro. A eso voy, a ser súper grande como ella y romperla.

Muchos recuerdan también la escena del beso en el videoclip ¿Fue difícil grabar esa escena?

No fue difícil, todo lo que tengo que hacer para terminar algo, lo hago. Sabía que era para el video y ya. Yo estoy acostumbrada, soy una persona super ligh, abierta con mi sexualidad, provocadora. Yo creo que tal vez fue más difícil para ella.

Revisé tus redes y vi que seguías a Michelle Soifer ¿La conoces? ¿Has conversado con ella?

La acabo de seguir literalmente hoy , mi manejador me ‘seteó’ un estudio con ella, ella dice que quiere colaborar conmigo, no sé cómo fue la conversación pero, ¿por qué no? Colaborar con alguien de Perú, nunca lo había hecho.