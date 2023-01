La cantante Mariale Salazar contó que su corazón está tranquilo y feliz pues lleva una relación cero tóxica con su novio Diego Ramírez, con quien lleva varios años juntos.

¿Cómo te va en el amor?

Estoy feliz, muy feliz y tranquila. Estable y con paz pues tengo una relación desde hace un buen tiempo y siento que me da mucha tranquilidad, me apoya. Además, somos cero toxicidad.

¿Hay mucha confianza en tu relación?

Mucha. Él me apoya mucho, pero también cada uno tiene su espacio.

Debe ser complicada la relación pues tú dejaste Trujillo para trabajar en Lima...

Sí, me vine a Lima hace tres años para trabajar en la orquesta You Salsa dejando toda mi vida en Trujillo, trabajo, amigos y familia; y me mudé para aquí. Pero lo bonito es que mi novio también decidió venir a Lima, al poco tiempo encontró trabajo y estamos juntos, no sé cómo hubiera sido si estando sola, pues la capital es una jungla y de repente hubiera tirado la toalla.

Es tu cable a tierra...

Me apoya en todo. Tuve en mi vida un cambio brusco y total, además, llegué para reemplazar a alguien (Amy Gutiérrez) y salieron los haters, mucha gente no mide que uno viene de lejos, sola y con sueños... y recibí muchos comentarios desagradables que me dolieron.

Hoy cómo te sientes...

Ahora me siento muy fuerte, he aprendido, indudablemente que el apoyo de mi pareja fue importante para seguir adelante y seguir adelante ante las dificultades.

“SERGIO GEORGE ES UN CAPO”

La cantante de You Salsa, Mariale Salazar, contó que este 2022 ha sido de mucho trabajo y lo cierran grabando junto al productor Sergio George, a quien califica como un capo. Además, cuenta que realizarán un disco completo y sueña con brillar en el extranjero.

¿Cuál es tu balance de este 2022 que se termina?

El 2022 ha sido un año sacrificado, hemos salido de la pandemia, nos hemos reactivado poco a poco. En mi caso, yo vengo de provincia, ha sido duro pero satisfactorio, pues está carrera es de sacrificios. Mucha gente desde afuera me felicitan, pero no saben que hay muchos sacrificios pero todo esto me ha hecho crecer. La pandemia y las adversidades han sido duras, pero estoy terminando el año de la mejor manera al firmar con Chimpun Music y Sergio George.

¿Es un sueño para ti poder trabajar con Sergio George?

Para nosotros era un sueño casi inalcanzable y ahora sentimos que estamos en el inicio del camino de la internacionalización que tanto deseamos, eso es maravilloso y recontra motiva. Ya no siento el cansancio, antes era floja pero ahora estoy full pilas. Tenemos una meta y un propósito que cumplir.

